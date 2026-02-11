Powrót na stronę główną

Księżna Sofia przerywa milczenie ws. Jeffreya Epsteina. "Spotkaliśmy się"
Księżna Sofia jest jedną z osób publicznych, która pojawia się w aktach Jeffreya Epsteina. Synowa szwedzkiego króla przerwała milczenie. Przyznała, że miała okazję spotkać się z przestępcą.
Księżna Sofia
Światowe media żyją sprawą Jeffreya Epsteina. 30 stycznia Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych odtajnił kolejną część akt dotyczących finansisty, publikując ponad trzy miliony dokumentów. Już wiadomo, że obecna jest w nich księżna Sofia, która zdecydowała się przerwać milczenie i wyjaśnić, co łączyło ją z przestępcą. 

Księżna Sofia o znajomości z Jeffreyem Epsteinem. Wystosowała oświadczenie

Księżna Sofia została żoną księcia Karola w 2015 roku. Zanim jednak została członkinią szwedzkiej rodziny królewskiej spełniała się jako modelka i regularnie latała do Stanów Zjednoczonych, gdzie miała okazję spotkać się z Jeffreyem Epsteinem. Sofia miała być na liście gości przestępcy w ramach prywatnego pokazu filmu "Nędznicy", a następnie uczestniczyć w kolacji w Nowym Jorku w 2012 roku. Wcześniej zaprzeczano tym rewelacjom. 

Synowa szwedzkiego króla zdecydowała się jednak zabrać głos w tej sprawie i potwierdziła, że spotkała się z finansistą. "Teraz, kiedy przeczytałam o wszystkich strasznych zbrodniach, jakich dopuścił się wobec młodych kobiet, jestem niezmiernie wdzięczna, że nie miałam z nim nic wspólnego od tych incydentów, które wydarzyły się, gdy miałam dwadzieścia kilka lat. Moje myśli są ze wszystkimi ofiarami. Mam nadzieję, że sprawiedliwość zostanie wymierzona. Spotkaliśmy się w restauracji, w towarzystwie, kiedy mnie przedstawiono, oraz na pokazie filmu w gronie wielu innych osób. Na szczęście to wszystko" - przekazała księżna szwedzkim mediom. 

To nie pierwszy raz, gdy mówi się o księżnej Sofii w związku z Jeffreyem Epsteinem 

W dokumentach w sprawie przestępcy znalazło się wakacyjne zdjęcie księżnej Sofii, które zostało dodane do tajemniczego maila wysłanego do milionera w 2010 roku. "Cześć Jeffrey, jak się masz, gdzie jesteś, kiedy wracasz do miasta? Oto zdjęcie naszej Sofii - pamiętasz ją, wkrótce księżna Sofia... cała szwedzka prasa jej szuka... podczas gdy ona jest w Afryce...! Trzymaj się - Święci wygrają..." - czytamy w treści wiadomości, którą podpisano EB. Wielu podejrzewa, że mail pochodzi od Barbro Ehnbom - szwedzkiej finansistki, która to zapoznała księżną z Epsteinem. Więcej dowiecie się tutaj: Księżna Sofia w aktach Jeffreya Epsteina. Szokujące, jak ją nazywano.

