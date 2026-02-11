Piotr Dębowski komentował w TVP Sport olimpijską rywalizację panczenistek. Podczas wyścigu na 1000 m dziennikarz zaczął opowiadać o życiu prywatnym reprezentantki Holandii Jutty Leerdam i jej popularnym chłopaku. - Wręczył jej kwiaty, celebryta, bokser, który ma milionowe odsłonięcia w mediach społecznościowych. Są parą od kwietnia 2023 roku. Kontaktowali się przez Instagram, zaręczyli w marcu ubiegłego roku. No i jeszcze ponoć on ma polskie korzenie... Ale teraz trzyma kciuki za Leerdam - cytują słowa Dębowskiego Wirtualne Media. Zachowanie komentatora wywołało lawinę komentarzy.

Piotr Dębowski krytykowany. Biuro prasowe TVP odpowiada na zarzuty

Internauci od razu skomentowali zachowanie Dębowskiego. "Więcej o narzeczonym Leerdam niż o jej zwycięstwie", "Aż strach, dokąd dotarłby red. Dębowski, gdyby dłużej ciągnął opowieść o obecnym partnerze i byłych związkach Jutty Leerdam" - brzmią niektóre wpisy na platformie X. Wirtualne Media skontaktowały się z Telewizją Polską w celu uzyskania komentarza w tej sprawie. - Piotr Dębowski dobrze wykonał swoją pracę - odpowiedziało Biuro Prasowe TVP.

Wspomniano także o tym, jak powinny wyglądać transmisje na żywo. - W tym czasie komentatorzy Telewizji Polskiej przekazują widzom mnóstwo różnych ciekawych informacji. Komentarz sportowy nie polega na odczytywaniu wyników z ekranu, jest to relacja wzbogacona o kontekst, różne ciekawostki oraz informacje o zawodniczkach i zawodnikach, również te powszechnie znane. Od lat jest to standardem w sportowych transmisjach telewizyjnych - dodano.

Jutta Leerdam również zbiera negatywne komentarze. Chodzi o jej wystawne życie

Jutta Leerdam przyjechała do Włoch prywatnym odrzutowcem. To nie spodobało się byłemu piłkarzowi Johanowi Derksenowi, który jest obecnie komentatorem sportowym. - Ona już wiedzie życie milionerki, lata prywatnymi odrzutowcami i tak dalej. Jej zachowanie jest oburzające. Zachowuje się jak primadonna, a nie jest lepsza od innych łyżwiarzy, którzy po prostu latają zwykłymi samolotami. Gdybym był jej trenerem, nie tolerowałbym tego. Stopniowo cała Holandia zaczyna mieć dość jej zachowania - komentował dla "The Sun".