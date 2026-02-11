Sprawa Jeffreya Epsteina jest cały czas komentowana w przestrzeni medialnej. 30 stycznia Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ujawnił kolejną część akt związanych ze sprawą finansisty. Miliony stron dokumentów, zdjęcia oraz nagrania są analizowane, a na jaw wychodzą kolejne skandale. Tym razem przyjrzano się temu, co Sarah Ferguson wypisywała do przestępcy seksualnego. Szokujące, że była żona Andrzeja Mountbattena-Windsora wspominała o nastoletniej córce.

Ujawniono, co Sarah Ferguson pisała od Jeffreya Epsteina. Niepokojąca treść maili

Jak się okazuje, Ferguson chętnie nawiązywała mailowy kontakt z Epsteinem, mimo że ten w 2008 roku został skazany za przestępstwa seksualne. W jednym z dziwnych maili pisała o życiu intymnym swojej córki, wyjawiając finansiście, że księżniczka Eugenia wybierała się na "weekend p*******a". Na dodatek Sarah miała w mailu "oświadczyć się" Epsteinowi. W 2009 roku była żona Andrzeja Mountbattena-Windsora udała się do Miami tydzień po tym, jak przestępca opuścił więzienie. Sarah Ferguson odwiedziła go wraz z córkami - księżniczkami Beatrice i Eugenie. Na dodatek była członkini brytyjskiej rodziny królewskiej wysłała e-maila do Epsteina, w którym pisała o "samotnej" kobiecie o "wspaniałym ciele", którą ten mógłby poślubić.

Andrzej Mountbatten-Windsor miał zakończyć znajomość z Jeffreyem Epsteinem. Później prosił o pieniądze na spłatę długów byłej żony

Mimo że były książę zapewniał, że w 2010 roku zakończył znajomość z Epsteinem, na jaw wyszło, że kłamał. Mountbatten-Windsor miał spędził z przestępcą długi weekend, podczas którego zorganizowano "spontaniczną kolację". Zaproszono na nią Woody'ego Allena wraz z żoną Soon-Yi Previn oraz dziennikarkę Katie Couric. Z udostępnionych przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych dokumentów dowiadujemy się również, że Andrzej w trakcie spotkania z Epsteinem miał zwrócić się do miliardera z prośbą, by ten pomógł mu w uregulowaniu długu jego byłej żony. Sarah Ferguson nie spłacała zobowiązań wobec asystentki, z którą współpracowała przez 18 lat, i była jej winna aż 126 721 dolarów (ponad 450 tys. zł).