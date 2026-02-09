Ksiądz Teodor Sawielewicz to znany kapłan, który jeszcze do niedawna prowadził na YouTubie kanał Teobańkologia. W połowie stycznia "Gazeta Wyborcza" ujawniła szokujące informacje na jego temat. Jedna z parafianek skierowała do kurii we Wrocławiu skargę na Sawielewicza. Kobieta szukała u kapłana pomocy. Przez jakiś czas utrzymywała z nim internetowy kontakt. Sawielewicza miały interesować przede wszystkim tematy z jej życia intymnego. "Chciał wiedzieć, czy, jak i z kim grzeszę. W pewnym momencie uznał, że moje trudności z przykazaniem 'Nie cudzołóż' to coś więcej niż tylko pokusa. (...) W trakcie modlitwy, mimo moich sprzeciwów, namawiał mnie do przyłożenia krzyża do intymnych części mojego ciała" - czytamy w "Gazecie Wyborczej". Wrocławska kuria podjęła działania. Co ustalono?

Ksiądz Teodor Sawielewicz znika z internetu. Kuria nałożyła na niego karę

Wrocławska kuria po miesiącu badania sprawy poinformowała, że na Sawielewicza nałożono zakaz kontaktów z kobietą, wysłano pisemne upomnienie oraz nałożono zakaz prowadzenia kierownictwa duchowego na wszelkich platformach internetowych. Kapłan ma również zapłacić 10 tys. zł na cele charytatywne. 6 lutego Sawielewicz opublikował oświadczenie, w którym wyraził "skruchę, szczery żal" i poinformował, że bierze pełną odpowiedzialność za "błędne rozwiązania duszpasterskie, praktyki modlitewne i porady". Duchowny podkreślił, że opisywana sytuacja miała miejsce prawie dekadę temu. Zapewnił także, że nigdy nie był w żadnej intymnej relacji z parafianką, która wniosła na niego skargę.

W tym samym oświadczeniu Sawielewicz przekazał, że kanał nadal będzie działał. "W czasie zawieszenia mojej działalności internetowej, nasz zespół nadal przygotowuje codzienne transmisje modlitw na żywo o 15.00 i 20.30 - będą one nadal dostępne na naszych kanałach. Zespół nie przestaje działać misyjnie ani troszczyć się o was. Proszę, wspierajcie Teobańkologię dalej: modlitwą i życzliwością, aby wszystko, co się dokonuje, służyło chwale Boga i dobru ludzi" - czytamy. Całe oświadczenie znajdziecie TUTAJ.

Ksiądz Teodor Sawielewicz znika z kanału. Co z Teobańkologią?

Osobne oświadczenie opublikowała również Fundacja Teobańkologia. Jej zarząd jasno podkreślił, że dziś fundacja działa w oparciu o inne standardy, procedury i modele pracy niż te, które funkcjonowały w początkowym okresie indywidualnej działalności duszpasterskiej Sawielewicza. Podkreślono także, że fundacja nie prowadzi indywidualnego kierownictwa duchowego przez internet ani nie wspiera prywatnych praktyk modlitewnych poza obowiązującymi normami Kościoła.

"Działania Fundacji są prowadzone zespołowo, transparentnie i z poszanowaniem bezpieczeństwa wszystkich stron. Zarząd ma świadomość, że obecna sytuacja jest trudna i rodzi niepokój zarówno wśród darczyńców, pracowników, wolontariuszy, jak i osób korzystających z działań fundacji. Chcemy zapewnić, że Fundacja Teobańkologia kontynuuje realizację swojej misji i bieżących działań, opiera się na pracy zespołu, zaufaniu darczyńców i jasno określonych zasadach działania misji" - czytamy. Zarząd wyraził także troskę o osoby, które mogły doświadczyć cierpienia oraz sprzeciw wobec fali hejtu i przemocy słownej, jaka pojawia się w przestrzeni publicznej w tej sprawie.

