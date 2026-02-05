Holenderska modelka Karen Mulder w latach 90. była u szczytu sławy. Współpracowała z największymi domami mody jak Versace, Dior czy Chanel, pojawiała się na okładkach magazynów, była gwiazdą pokazów i jednym z pierwszych "aniołków" Victoria's Secret. W 2001 roku, rok po zakończeniu modowej kariery, Mulder opowiedziała publicznie o wykorzystywaniu seksualnym, którego miała doświadczać wielokrotnie ze strony wpływowych mężczyzn. W jej słowa nie uwierzyła nawet najbliższa rodzina.

Karen Mulder przed laty mówiła, co spotkało ją w branży modowej

W 2001 roku media rozpisywały się o wywiadzie, którego Karen Mulder udzieliła we francuskim programie "Tout le monde en parle". Przed zgromadzoną w telewizyjnym studiu publicznością modelka opowiedziała o latach wykorzystywania seksualnego, którego miała doświadczyć i licznych nadużyciach w branży modowej. Jako swoich oprawców wskazała m.in. policjantów, polityków, członków agencji modowej, z którą współpracowała, a nawet księcia Alberta z Monako. Wspomniany wywiad nie ujrzał nigdy światła dziennego, jednak niedługo później Mulder zaczęła powtarzać swoją historię na łamach kolejnych mediów.

W listopadzie 2001 roku "Le Parisien" informował, że Mulder jeszcze przed wizytą we francuskim programie złożyła na komisariacie policji zawiadomienie w sprawie gwałtu. Jak przekazano, prokuratura miała "badać sprawę". W słowa modelki nie uwierzyli jednak jej bliscy. Karen Mulder została umieszczona przez rodzinę w szpitalu psychiatrycznym, gdzie spędziła kilka miesięcy. Jej ojciec Ben Mulder na łamach "Daily Express" twierdził, że jego córka jest "w złym stanie psychicznym", który zrzucił na uzależnienie od narkotyków.

Jak donosił "Hello Magazine", za pobyt modelki w szpitalu miał zapłacić szef agencji modelek Elite Gerald Marie, którego Mulder również publicznie oskarżyła o wykorzystywanie seksualne. Niemal dwie dekady później, w 2021 roku, Marie został oskarżony przez kilkanaście innych kobiet o nadużycia seksualne, których miał dopuszczać się w latach 80. i 90.

Tragiczna historia Karen Mulder powraca po latach

Gdy Karen Mulder opowiadała publicznie o swoich tragicznych doświadczeniach, niewiele osób wierzyło w jej słowa. Wyznania modelki zbagatelizowali również jej bliscy. Dziś jej historia przypominana jest ze względu na kolejne doniesienia, którą wychodzą na jaw w związku ze sprawą Jeffreya Epsteina. Karen Mulder wierzyła jednak, że jej publiczne wyznania odmienią los zarówno jej, jak i innych kobiet. - Kiedy opublikujesz ten artykuł, to będzie początek końca mojego cierpienia. Chciałabym sprawiedliwości, to wszystko - powiedziała na łamach francuskiego magazynu "VSD".

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.