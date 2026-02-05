Jeffrey Epstein od lat budził kontrowersje z powodu zarzutów dotyczących wykorzystywania seksualnego nieletnich oraz handlu ludźmi. Po jego śmierci w 2019 roku coraz więcej szczegółów dotyczących działalności miliardera trafia do opinii publicznej.

REKLAMA

Zobacz wideo Polskie wątki w aktach Epsteina. Tusk: Tego nie można tak zostawić

Joanna Krupa pojawia się w aktach Jeffreya Epsteina. Modelka stanowczo reaguje

Ujawnione niedawno w sieci dokumenty pokazują, jak szeroka była sieć kontaktów finansisty i jak wielu znanych ludzi pojawiało się w jego e-mailach i zestawieniach. Wśród wielu dokumentów pojawiło się też nazwisko Joanny Krupy. W jednym z e-maili Epstein rozważał możliwość zaproszenia gwiazdy na swoją prywatną wyspę. W dokumentach nie ma jednak żadnych dowodów, aby modelka jakkolwiek była powiązana z przestępczym procederem zmarłego miliardera.

Joanna Krupa w rozmowie z reporterką Plejady odniosła się do tych doniesień wprost. - Ty mi to teraz powiedziałaś przed naszym wywiadem [o obecności w dokumentach - przyp. red]. Ja się z tego śmieję. Widocznie jestem bardzo znaną osobą, skoro moje imię tam było. Na tej liście są wielkie gwiazdy. Żenada - stwierdziła stanowczo modelka. Gwiazda jednak na tym nie poprzestała. - Przyznam się, dla mnie to jest depresyjne, że takie rzeczy się działy i ciężko mi jest się wypowiedzieć, bo dla mnie to jest coś ohydnego. Wszyscy, którzy mieli z tą sprawą do czynienia, mam nadzieję, że spotka ich naprawdę ogromna kara - wyznała Krupa.

Karolina Szymczak w mailach Epsteina. Prawnik żony Piotra Adamczyka komentuje sprawę

W aktach ujawnionych przez Departament Sprawiedliwości USA w kontekście Jeffreya Epsteina pojawiło się nazwisko Karoliny Szymczak, żony Piotra Adamczyka. Jej pełnomocnik w rozmowie z Plotkiem podkreślił, że zakochani nie mieli powiązań ze zmarłym miliarderem.

"Państwo Adamczyk nie mają żadnego związku z tą aferą. Apeluję do wszystkich mediów o nierozpowszechnianie nieprawdziwych informacji i plotek, które bardzo daleko godzą w dobro osobiste zarówno pani Karoliny Szymczak-Adamczyk, jak i pana Piotra Adamczyka" - wyznał adwokat Maciej Zaborowski, przy okazji zaznaczając, że Szymczak była wspomniana wyłącznie w kontekście dawnej sesji modelingowej i nie figuruje w korespondencji jako nadawca czy odbiorca.