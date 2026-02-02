Pod koniec października ubiegłego roku Andrzej Mountbatten Windsor został pozbawiony tytułów królewskich i majątku przez swojego brata króla Karola III. To pokłosie kontrowersji wokół znajomości byłego księcia z Jeffreyem Epsteinem. Teraz brytyjskie media rozpisują się na temat kolejnych doniesień w sprawie Andrzeja. Już druga kobieta twierdzi, że Epstein wysłał ją do Wielkiej Brytanii, aby odbyła spotkanie o charakterze seksualnym z byłym księciem.

REKLAMA

Zobacz wideo Kim jest człowiek, który jako jedyny zagłosował przeciwko ujawnieniu akt Epsteina?

Andrzej Mountbatten Windsor znów na nagłówkach. Chodzi o sprawę Jeffreya Epsteina

Do zdarzenia miało dojść w 2010 roku w rezydencji byłego księcia - Royal Lodge. Warto podkreślić, że kobieta, która przerwała milczenie, nie jest obywatelką Wielkiej Brytanii i w tamtym czasie miała około 20 lat. Reprezentujący ją prawnik Brad Edwards z amerykańskiej kancelarii Edwards Henderson powiedział BBC, że po spędzeniu nocy z księciem miała ona zwiedzać Pałac Buckingham i uczestniczyć w tradycyjnym spotkaniu przy herbacie. Nadawca zwrócił się do księcia Andrzeja o komentarz, jednak ten do tej pory nie odpowiedział na zarzuty.

Edwards reprezentuje ponad 200 ofiar Epsteina na całym świecie i był prawnikiem Virginii Giuffre, która twierdziła, że w 2001 roku została przywieziona do Londynu w celu kontaktu seksualnego z byłym księciem. Kobieta miała być zmuszana do kontaktu z 66-latkiem jeszcze dwukrotnie między 2001 a 2002 rokiem - raz w Nowym Jorku i raz na prywatnej wyspie Epsteina na Karaibach. Giuffre w 2021 roku wniosła w USA pozew cywilny przeciwko Andrzejowi, który został ugodowo rozwiązany w lutym 2022 roku na kwotę szacowaną na 12 mln funtów. W ubiegłym roku kobieta popełniła samobójstwo. Andrzej Mountbatten Windsor przez cały czas zaprzeczał jej zarzutom.

Andrzej Mountbatten Windsor na kolejnych zdjęciach w sprawie Epsteina

W piątek 30 stycznia amerykański Departament Sprawiedliwości udostępnił nowe materiały dotyczące śledztwa w sprawie Jeffreya Epsteina. Wśród nich znalazło się kilka zdjęć z byłym księciem. Widać na nich, jak ubrany w jeansy i białą koszulkę Andrzej klęczy nad tajemniczą kobietą. Jej twarz została zamazana.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.