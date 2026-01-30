Małgorzata Potocka już niebawem wystąpi w nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Z tej okazji aktorka podróżuje po Polsce i pojawia się na wielu spotkaniach z fanami. W czwartek 29 stycznia Potocka udała się do Stepnicy koło Szczecina. Wcześniej odwiedziła jednak lotnisko w Warszawie, z którego poleciała do innego miasta. To właśnie tam spotkała ją nieprzyjemna sytuacja.

Małgorzata Potocka kupiła kanapkę na lotnisku. Nie kryła rozgoryczenia

Tuż przed lotem do Szczecina, Potocka postanowiła zakupić na lotnisku kanapkę. Jak się okazało, aktorka mocno przepłaciła za jej zdaniem niedobry produkt. "Ta kanapeczka (...) kosztuje 40 zł. Nie widziałam w Nowym Jorku kanapeczki za 12 dolarów i na dodatek wyjęta zamrożona wsadzona do piecyka ale niedopieczona" - opisała na swoim facebookowym profilu gwiazda. Potocka nie gryzła się w język, opisując kanapkę. "W środku płatek sałaty, płatek łososia i ohydny masmix z kropką białego serka. Coś tak wstrętnego, że to po prostu wstyd. Do kosza" - dodała aktorka, publikując nawet zdjęcie zakupionego produktu.

Internauci przyznali Potockiej rację i wyjawili, że również spotkali się w przeszłości z podobnymi przypadkami. "Kanapka za 40 złotych, nawet na lotnisku - to już nie brzmi dobrze...", "Ja od dawna biorę swoje kanapki na lotnisko i bez obciachu je jem. Przynajmniej wiem, co i jakiej świeżości jest w środku", "Zawsze zabieram swoje kanapki, bo ceny od dawna powalają, ale żeby jeszcze były smaczne - no to dobra" - mogliśmy przeczytać pośród komentarzy.

Małgorzata Potocka pojawi się w "Tańcu z gwiazdami". To z nimi będzie konkurować

Przypomnijmy, że dotychczas ogłoszono już większość uczestników nadchodzącej edycji "Tańca z gwiazdami". Oprócz Małgorzaty Potockiej, na parkiecie zobaczymy także: Piotra Kędzierskiego, Gamou Falla, Magdalenę Boczarską, Mateusza Pawłowskiego, Emilię Komarnicką, Paulinę Gałązkę, Kamila Nożyńskiego oraz Natalię "Natsu" Karczmarczyk. Co ciekawe, Pudelek ustalił, że do tego grona ma dołączyć jeszcze Iza Miko, Sebastian Fabijański oraz Kacper "Jasper" Porębski. Polsat nie zabrał jednak głosu.