Faustyna Martyniuk udzieliła portalowi Jastrząb Post szczerego wywiadu, w którym odniosła się do ostatnich poczynań swojego męża. Kobieta zaznaczyła, że nie popiera tego, co Daniel Martyniuk wrzuca do sieci - Daniel wyjechał za granicę, no i wiadomo, że staram się go telefonicznie prowadzić, ale nie jest to takie łatwe, jak się jest gdzieś obok. Nie popieram tych publicznych nagrań - mówiła. Po publikacji rozmowy w mediach zawrzało. Redakcja "Faktu" postanowiła skontaktować się z Zenonem Martyniukiem i wypytać o zdanie na temat tego, co powiedziała żona jego syna. Reakcja muzyka daje do myślenia.

Zenon Martyniuk zareagował na wywiad Faustyny. Jaśniej się nie dało

W tej samej rozmowie Faustyna stanęła w obronie męża, twierdząc, że media znają jedynie jego "imprezową stronę". - Daniel ma takie dwie twarze, że jak jest spokojny, to naprawdę jest fajnym chłopakiem, więc największą taką szkodę robi też przede wszystkim sobie, że nie daje się poznać od tej pozytywnej strony. No i tego mu życzę, żeby w końcu się dał ludziom poznać jako ten spokojny Daniel, a nie ten imprezowy - dodała.

Jak wiadomo, zarówno Danuta Martyniuk, jak i Zenon Martyniuk starają się nie zabierać głosu na temat poczynań syna. "Fakt" postanowił wykorzystać zamieszanie związane z wywiadem Faustyny i wypytać króla disco polo o stanowisko w sprawie. Piosenkarz stwierdził, że nie miał pojęcia o żadnym wywiadzie. - Proszę pani, ja nie czytam w ogóle internetu. Nie zaglądam. Także ja nie wiem, o jaki wywiad chodzi. Ja nie czytam wywiadów. Żadnych. Nie korzystam z komputera w ogóle, także nie wiem, co tam jest powiedziane - mówił. Dziennikarka tabloidu próbowała pociągnąć go za język, jednak ten niespodziewanie odłożył słuchawkę i zakończył rozmowę.

Faustyna Martyniuk nie rozstała się z Danielem. "Skupiam się na wychowaniu dziecka"

Ci, którzy obserwują to, co w ostatnim czasie wrzuca do sieci Daniel Martyniuk, mogli wysnuć wnioski, że 36-latek zakończył związek ze swoją żoną. Okazuje się jednak, że para nadal jest razem. - Nie rozstaliśmy się, natomiast wiadomo, że ostatnio dużo się działo. Ja tak jak powiedziałam, skupiam się na wychowaniu dziecka i temu wszystkiemu się przyglądam, patrzę, co los da. Życzę sobie na pewno, żeby sprawy się poukładały, żeby było spokojnie, takie jest moje marzenie - mówiła w tej samej rozmowie z Jastrząb Post.