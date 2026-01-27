Internauci oburzeni wpisem Chorosińskiej o Owsiaku. "Milczenie jest złotem"

25 stycznia odbył się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chociaż na podsumowanie zbiórki przyjdzie nam jeszcze poczekać, to organizatorzy podzielili się deklarowaną kwotą, która przerosła ich oczekiwania. "34. Finał WOŚP oficjalnie za nami, a my wciąż nie możemy wyjść z podziwu! To była moc! Na ten moment nasza deklarowana kwota to oszałamiające 183 231 782 zł! Dziękujemy każdemu z was z osobna. Wasza pasja i zaangażowanie sprawiły, że niemożliwe stało się możliwe" - czytamy na oficjalnym profilu fundacji. Nie każdy jednak popiera WOŚP - przykładowo Dominika Chorosińska nie jest zwolenniczką działań Jerzego Owsiaka.

Dominika Chorosińska uderza w Jerzego Owsiaka. "Milczenie jest złotem"

26 stycznia Dominika Chorosińska opublikowała na swoim profilu na Facebooku nagranie z fragmentem wypowiedzi Jerzego Owsiaka. - No i niech mi ktoś powie, że nie wygraliśmy z sepsą i nie przegoniliśmy tego zła. Przegoniliśmy - słyszymy. W opisie Chorosińska skrytykowała słowa działacza charytatywnego. "'No i niech mi ktoś powie, że nie wygraliśmy z sepsą i nie przegoniliśmy zła'. On nawet przez sekundę nie poczuł żadnych refleksji" - przekazała polityczka.

Jej słowa wywołały niemałą burzę w sekcji komentarzy. "Milczenie jest złotem. W tym przypadku powinna pani skorzystać z tego przywileju", "Nie pomagasz, nie przeszkadzaj", "Brawo Jurek Owsiak. Jesteś wielki", "Lepiej zostawić dla siebie te przemyślenia", "Co pani wypisuje?" - pisali internauci.

Maciej Musiał rozbił bank dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie krył szoku

Wiele gwiazd zdecydowało się wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jedną z nich jest Maciej Musiał. Aktor wystawił na licytację wspólnego poloneza. Co ciekawe, Musiał zatańczy go w oryginalnym stroju z filmu "Pan Tadeusz". Aukcja zakończyła się 26 listopada. Zwycięzca zapłaci za taniec z aktorem aż 100 749,99 zł. Maciej Musiał odniósł się do całej sytuacji podczas rozmowy z "Faktem". Nie krył zadowolenia. - Jestem w szoku, ale nie ukrywam, że bardzo się cieszę, bo cel aukcji jest szczytny - powiedział aktor.