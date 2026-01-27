W Stanach Zjednoczonych doszło do tragicznych wydarzeń. Wszystko zaczęło się 7 stycznia w Minneapolis w stanie Minnesota. Agent ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement - amerykański Urząd Celno-Imigracyjny) postrzelił 37-letnią kobietę - Renee Nicole Good. Przedstawiciele administracji Donalda Trumpa twierdzą, że kobieta "chciała przejechać" służby, a agent ICE "działał w obronie własnej". Głos zabrał burmistrz Minneapolis Jacob Frey. - G***o prawda. To był agent, który lekkomyślnie użył swojej władzy i doprowadził do czyjejś śmierci - przekazał podczas konferencji prasowej. Z kolei w sobotę, 24 stycznia, agenci ICE zastrzelili 37-letniego Alexa Prettiego, obywatela USA, który był pielęgniarzem. W USA wrze po tych wydarzeniach. Na ten temat wypowiadają się gwiazdy, ostatnio takżeBillie Eilish. Piosenkarka zachęciła innych do reagowania.

Billie Eilish apeluje do znanych osób. Chce, aby zareagowali na działania ICE

Po śmierci obywateli Stanów Zjednoczonych ludzie, szczególnie w Minneapolis, zaczęli wychodzić na ulice. Jacob Frey dodał, że nie chce agentów ICE w swoim mieście. - W************e stąd. (...) Nie są tu po to, by zapewnić bezpieczeństwo w tym mieście. To, co robią, nie służy bezpieczeństwu w USA. (...) Oni dzielą rodziny. Sieją chaos na naszych ulicach, a w tym przypadku dosłownie zabijają ludzi - mówił o funkcjonariuszach ICE.

Billie Eilish nie zamierza siedzieć cicho w tej sprawie. W serii postów w mediach społecznościowych nie stroniła od komentarzy na temat ICE. Na jednym ze zdjęć znalazł się wymowny podpis. "Hej, moi drodzy celebryci, zabierzecie głos? Czy..." - zaapelowała. Udostępniła też zrzut ekranu, na którym krytykowała inne osoby, które nie angażują się politycznie i nie komentują ostatnich strzelanin ICE. Artystka udostępniła również wpis swojego brata, Finneasa, dotyczący zabójstwa Alexa Prettiego w Minnesocie i oskarżyła TikToka o zatajenie nagrania. Billie nie przestaje nagłaśniać tragicznych wydarzeń w USA.

Matylda Damięcka zareagowała na wydarzenia z USA. Przygotowała specjalne grafiki

Matylda Damięcka często reaguje na ważne sytuacje społeczne odpowiednimi grafikami. Tak też było 8 stycznia. Wrzuciła ilustrację, która przedstawiała grę słów. Widać na niej słowo "justice" (ang. "sprawiedliwość") z przekreślonym wyrazem "just". Słowo "ice" pomalowane jest lekko niebieską farbą, przypominającą topniejący lodowiec. "Dla moich amerykańskich przyjaciół. Wszystko kiedyś się kończy. Wszystko" - dodała Damięcka w opisie instagramowego posta. ZOBACZ TEŻ: Zuckerberg miał nietęgą minę po tym, co usłyszał od Eilish. Uderzyła w miliarderów.