Łukasz Schreiber ma za sobą bardzo głośne rozstanie z Marianną Schreiber. Polityk Prawa i Sprawiedliwości odnalazł szczęście u boku trzeciej żony Weroniki. W sierpniu zakochani stanęli na ślubnym kobiercu. Żona wspierała go, gdy trafił do szpitala. "Jestem wdzięczna lekarzom oraz całemu personelowi bydgoskiego szpitala za opiekę i ogromnie dumna z mojego męża! Z siebie również, choć troszkę, w końcu udało mi się to przeżyć bez 'zawału serca" - pisała Weronika Schreiber w mediach społecznościowych. Teraz ukochana polityka odpowiedziała na pytania internautów.

Weronika Schreiber nie gryzła się w język. Padły słowa o patologii

"Widziałam, że twój mąż walczy z patoinfluencerami, tak samo gale MMA powinny być zakazane!" - napisała jedna z internautek w wiadomości do Weroniki Schreiber. Żona polityka pochwaliła jego działania. "Owszem, mój mąż przewodniczy podkomisji do spraw nowelizacji prawa karnego, gdzie zajmuje się projektem, który ma na celu uderzenie w tak zwany patostreaming" - zaczęła.

Weronika Schreiber otwarcie skrytykowała gale MMA. "Co do patologicznych gal MMA - w mojej ocenie niewątpliwie zaliczają się one do tego grona. Wystarczy spojrzeć, co po ich odbyciu ukazuje się w mediach społecznościowych. W mojej ocenie takie przedsięwzięcia nigdy nie powinny mieć miejsca! To promowanie patologicznych postaci, jak i zachowań!" - odparła. Trudno nie połączyć tych słów z działaniami Marianny Schreiber, która jest aktywną zawodniczką freak fightową.

Weronika Schreiber o powiększeniu rodziny. "Oby tak się wszystko poukładało po naszej myśli"

Jakiś czas temu Weronika Schreiber udzieliła wywiadu dla Plejady. Wyjawiła, że razem z mężem marzą o powiększeniu rodziny. - Bardzo chcę być mamą. Bardzo to czuję (...). Bardzo chcemy oboje [mieć dziecko - przyp.red.]. Oby tak się wszystko poukładało po naszej myśli - powiedziała żona polityka. - Jak będę w ciąży, to się oczywiście wszyscy państwo dowiecie. To jest coś, co zawsze prędzej czy później wyjdzie. Nie zawsze mamy to od razu, czego byśmy chcieli i czasem o pewne rzeczy trzeba dłużej powalczyć, choć ta walka nie jest prosta - powiedziała Weronika Schreiber.