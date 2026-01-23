Więcej AI, plakat wytrzyma! Nie wytrzymał. Spójrzcie na twarze Barona i Bednarka

W październiku ubiegłego roku w sieci wybuchła awantura po tym, jak Kasia Bulicz-Kasprzak ujawniła, że audiobook jej książki jest czytany przez AI. Sama pisarka odradzała fanom słuchanie swojej książki w takiej wersji i nie ukrywała rozgoryczenia (więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ). Teraz z kolei do sieci trafił plakat "Dni Mogilna" wygenerowany przy użyciu AI. Czujemy, że o tym "dziele" zrobi się równie głośno.

REKLAMA

Zobacz wideo Sztuczna inteligencja wypiera z rynku songwriterów i artystów? Kupicha aż westchnął

Kiedyś Photoshop, dziś AI. Plakat "Dni Mogilna" to graficzny potworek

Mogilno to miasto w województwie kujawsko-pomorskim, położone na Pojezierzu Żnińsko-Mogileńskim. Miejscowe władze postanowiły zapewnić swoim mieszkańcom odrobinę rozrywki i zaplanowały na 26 czerwca imprezę miejską "Dni Mogilna". 19 stycznia lokalny portal CMG24.pl ogłosił zarówno na swojej stronie, jak i fanpage'u informację o evencie. W ogłoszeniu podkreślono, że "Urząd Miejski w Mogilnie zachęca mieszkańców do oddawania głosów na gwiazdę, która wystąpi 26 czerwca". Wśród proponowanych gwiazd i zespołów znaleźli się: Varius Manx, Kamil Bednarek, Lanberry, Michał Szczygieł, Afromental.

Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że ogłoszenie zostało okraszone plakatem, na którym miały widnieć wizerunki wspomnianych muzyków. Problem w tym, że ktoś zaszalał z Chatem GPT i wygenerował graficznego potworka. Żadna z wymienionych gwiazd nie przypomina tam samej siebie! Najbardziej ucierpiały wizerunki Barona z Afromental (pozostali członkowie Afromental również wyglądają na "odmienionych"), Lanberry oraz Kamila Bednarka. Na tym nie koniec, bo ChatGPT nie poradził sobie ze słowem "zespół" i wygenerował brzmiący lekko z niemiecka wyraz "zespöł". O różnych, niepasujących do siebie rodzajach fontów nie będziemy już wspominać, bo przecież z takimi potrafią zaszaleć nawet graficy.

Wspomnianą grafikę znajdziecie w naszej galerii.Otwórz galerię

Internauci nie mieli litości

Ktoś w końcu musiał zorientować się, że plakat jest groteskowy i usunięto go z fanpage'a CMG24.pl (w sieci jednak nic nie ginie). Nie skasowano jednak całego wpisu (zapewne dlatego, że w komentarzach zaczęto głosować, by wybrać muzyka/zespół na "Dni Mogilna"), ale go edytowano. W historii edycji widać więc, że 19 stycznia o 21:09, a więc nieco ponad godzinę po dodaniu publikacji, usunięto grafikę i zastąpiono ją inną. Prawdopodobnie z tą również były problemy techniczne, bo następnego dnia opublikowano kolejną - tym razem już bez wizerunków muzyków i słowa "zespół".

Pod postem zostały również liczne komentarze, w których wyśmiewano się z nieudanej, pierwotnej grafiki. "Ktoś stworzył plakat AI, nie wiedząc nawet, jakie zespoły na nim się znajdują?", "Podejrzewam, że to było stworzone przez AI, bo zazwyczaj zmienia twarze", "Nie chcę się czepiać, ale kto tworzył ten plakat? Przecież ci wszyscy ludzie tak nie wyglądają. Baron, Lanberry, ale Bednarek to już jest hit", "Michał Szczygieł chyba inaczej wygląda CMG24.pl? Kamil Bednarek też jakby niepodobny do siebie. Przestańcie bawić się w AI, które nie potrafi tworzyć realistycznych rzeczy, tylko wysilcie się na normalne zdjęcia artystów" - pisali.