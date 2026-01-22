Małgorzata Opczowska to znana dziennikarka, która od lat pracowała w Telewizji Polskiej. Widzowie mogli oglądać ją w roli prowadzącej w formacie "Pytanie na śniadanie", jednak po wielkich zmianach w stacji straciła posadę. Później występowała w porannym paśmie telewizji wPolsce24. Ostatecznie stacja zrezygnowała z formatu. Opczowska regularnie wrzuca treści do mediów społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje ponad 99 tys. użytkowników. To właśnie na tej platformie podzieliła się przykrą historią.

Małgorzata Opczowska nie kryła irytacji. Wspomniała o skandalu

Małgorzata Opczowska opublikowała na InstaStories nagranie z pociągu. Prezenterka narzekała na opóźnienie w podróży. - Szczerze odradzam podróżowanie PKP klasy premium, pendolino. Słuchajcie, pociąg z Warszawy opóźniony 50 minut. 50 minut. A może opóźnienie ulec zmianie, czyli oczywiście może się zwiększyć, bo 50 to już jest teraz - komentowała. To jednak nie wszystko.

Opczowska była także oburzona temperaturą w pociągu. - Pociąg przyjechał z Gdyni, więc powinien być milutki chociaż i cieplutki, i posprzątany. Dobra, czysto jest, ale jest właśnie tak ciepło, jak widać, czyli po prostu trzeba siedzieć w kurtce, w czapce, w kapturze, w rękawicach - kontynuowała. Na koniec zdobyła się na mocne słowa. - Po prostu to jest skandal. Dramat. Odradzam - skwitowała Małgorzata Opczowska. Kadry z InstaStories prezenterki znajdziecie w naszej galerii.

Jakiś czas temu w mediach gruchnęła wiadomość o zakończeniu emisji formatu "Cudowne lata" z Barbarą Kurdej-Szatan. Opczowska dosadnie skomentowała tę informację. "Jak mi nie przykro" - napisała złośliwie. Spytaliśmy prezenterkę, dlaczego w taki sposób odniosła się do zmian w życiu zawodowym Barbary Kurdej-Szatan. Okazuje się, że Opczowska ma żal do aktorki. - Ten mój emocjonalny komentarz jest niczym w porównaniu z tym, jak pani Kurdej-Szatan nazwała naszych dzielnych chłopców ze Straży Granicznej - wyjaśniła nam prezenterka.