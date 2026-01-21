DJ ujawnia prawdę o tańcu Victorii z Brooklynem. Opublikował nagranie

Nie milkną echa skandalu wywołanego niedawnym oświadczeniem Brooklyna Beckhama. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych rewelacji ujawnionych przez celebrytę była kwestia pierwszego tańca. Pierworodny Davida i Victorii ujawnił, że matka miała z nim tańczyć w "niestosowny" sposób. Sprawę skomentował nawet DJ, który odpowiadał za muzykę na weselu Beckhama i Peltz.

REKLAMA

Zobacz wideo Victoria Beckham i Nicola Peltz szaleją na plaży

DJ, który grał na weselu Beckhama i Peltz komentuje zachowanie Victorii. Opublikował nagranie

Według Brooklyna Beckhama podczas wesela Victoria miała "ukraść" jego pierwszy taniec z nowo poślubioną żoną. Co więcej, matka miała z nim tańczyć w sposób "niestosowny". Internauci szybko zaczęli drwić z sytuacji, tworząc niezliczone memy i zabawne nagrania. Jedno z nich udostępnił Fat Tony - DJ, który grał na imprezie. W ten sposób potwierdził niejako wersję pierworodnego Beckhamów. Na nagraniu widzimy fragment serialu "Matki", w którym Amanda, postać grana przez Lucy Punch, tańczy przed innymi matkami ze szkoły w rytm piosenki "Drank & Drugs" Lil' Kleine'a.

Victoria Beckham podczas pierwszego tańca Brooklyna

- głosi podpis pod filmem. "Prawdziwe nagranie. To prawda, byłem tam!" - żartował Fat Tony. Wcześniej Brooklyna wsparł partner DJ-a, Stavros Agapiou, który również był obecny na weselu. "Byłem tam i ona to zrobiła, on mówi prawdę. Brawo, że w końcu się odezwał!" - napisał w mediach społecznościowych. Wpis szybko zniknął jednak z sieci.

Internauci komentują nagranie Fat Tony’ego. "Przynajmniej raz dała się ponieść emocjom"

Nagranie opublikowane przez Fat Tony’ego rozbawiło internautów. Wielu z nich stanęło też w obronie Victorii Beckham. "Victoria jest damą z klasą i, jak powiedziała nasza nieżyjąca już królowa, ‘Wspomnienia bywają różne’! Nie wyobrażam sobie, żeby Viktoria robiła show na ślubie swojego najstarszego syna", "Co w tym złego? Przynajmniej raz dała się ponieść emocjom", "Ona jest ikoną. Chciałabym, żeby została moją teściową, ale przykro mi, że Brooklyn ujawnił to publicznie i sprawił, że zabrzmiało to tak okropnie" - pisali.