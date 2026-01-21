Victoria i David Beckhamowie mieli nigdy nie darzyć sympatią wybranki serca najstarszego syna. Brooklyn odczuł to nawet w okolicach tak ważnego dnia, jakim był jego własny ślub. Co działo się rok później? Rodzina Beckhamów zapozowała z Nicolą Peltz w blasku fleszy. Obecnie media analizują pewne nagranie.

Victoria i David Beckhamowie nie chcieli pozować z Nicolą Peltz? Wyszło niezręcznie

Fani angielskiego piłkarza na pewno widzieli serial dokumentalny o nim, który jest dostępny na Netfliksie. Przy okazji premiery dokumentu nie mogło zabraknąć eventu z udziałem Beckhamów, na którym udzielali wywiadów. W sieci obecnie wraca się do nagrania z 2023 roku, kiedy to Beckhamowie pozują z Brooklynem oraz jego żoną. Już wtedy ich zachowanie budziło podejrzenia.

Widzowie z Instagrama zwracają uwagę na mowę ciała. Widać gołym okiem, że Victoria Beckham postawiła jasną granicę między synem i jego partnerką - starała się trzymać dystans od pary. Jesteście ciekawi, co możemy znaleźć w komentarzach? Wiele osób widzi, że Brooklyn pragnął komfortu Peltz. "On trzyma mocniej swoją żonę", "Victoria widocznie się od niego oddalała, gdy próbował się do niej zbliżyć", "Chroni swoją żonę" - czytamy komentarze w sieci. Warto zaznaczyć, że Victoria Beckham była nawet lekko odwrócona plecami do syna i jego żony. David Beckham z kolei znajdował się obok ukochanej i jeszcze dalej od Peltz.

Victoria i David Beckhamowie mają na pieńku z synem i synową. Ewa Minge komentuje

Ewa Minge w rozmowie z nami zareagowała na niechęć Victorii Beckham do synowej. Dla niej taka sytuacja jest nie do pomyślenia. - Mam doskonałą synową i mamy kontakt niezwykły - zaznaczyła Minge. - Jak bardzo byśmy nie szukały dobrej dziewczyny dla naszego syna, "godnej" naszego rodu, to zasada jest zupełnie inna i bardzo prosta. To on ma znaleźć i być z nią szczęśliwy, a my jako matki, dojrzałe kobiety, musimy oswoić ze sobą dziewczynę, którą on wybrał - przekazała.