Nicola Peltz to amerykańska aktorka, która skradła serce najstarszego syna Davida Beckhama. Rodzina piłkarza stworzyła imperium, o którym pisze cały świat. Beckhamowie komunikują, że na pierwszym miejscu stawiają szczęście rodzinne, ale według wyznania Brooklyna Beckhama, wiele elementów w tym "ciepłym" obrazku nie zgadza się z rzeczywistością. Od dawna mówiono o napiętych relacjach Victorii Beckham z synową. Teraz możemy dowiedzieć się kolejnych szczegółów.

Nicola Peltz miała problem z suknią ślubną. Wszystko przez teściową?

Bajkowa ceremonia pary odbyła się w Palm Beach na Florydzie, nad samym oceanem. Po tej uroczystości nie zabrakło wzruszających zdjęć, które zresztą zostały udostępnione przez plejadę sław zaproszoną na wesele. Peltz miała na sobie wyjątkową suknię haute couture od Valentino ze spektakularnym trenem, nad czym czuwała jej stylistka Leslie Fremar. Początkowo plan na kreację był inny. Peltz chciała podobno skorzystać z talentu teściowej, która związała przecież karierę zawodową z modą.

W "People" możemy przeczytać, że Victoria Beckham miała odmówić uszycia sukni dla Peltz i to "w ostatniej chwili", co przekazał Brooklyn w obszernym wpisie na Instagramie. "Moi rodzice bezustannie próbowali zniszczyć mój związek od czasu sprzed ślubu i nie przestali" - wspominał syn gwiazd. Poinformował o problemie ówczesnej narzeczonej. "Moja mama w ostatniej chwili odwołała szycie sukni Nicoli, mimo że bardzo chciała ją założyć, co zmusiło ją do pilnego znalezienia nowej" - poinformował.

Nicola Peltz wybrała Valentino, a nie Beckham. Wytłumaczyła się z klasą

Aktorka nie chciała dolewać oliwy do ognia i przekazała mediom komunikat dotyczący zmiany domu mody w bardzo elegancki sposób. - Miałam [nosić suknię Victorii Beckham - przyp. red.] i bardzo tego chciałam, ale po kilku miesiącach zdała sobie sprawę, że jej atelier nie jest w stanie tego zrobić, więc musiałam wybrać inną sukienkę - przekazała kilka lat temu "Variety".

Ten fakt jednak nie został przez wszystkich dobrze odebrany. Informator "People" przekazał, że niektórzy obarczali winą Peltz za to, że nie "wybrała" projektu teściowej. Nie mieli pojęcia o prawdziwej przyczynie. "Nicola została uznana za rozkapryszoną smarkulę, bo nie założyła ubrań Victorii Beckham na ślub" - mogliśmy przeczytać. Ten fakt dziwił wielu, ponieważ w przeszłości Peltz z dumą zakładała ubrania z marki teściowej.