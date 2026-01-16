13 stycznia media obiegły zaskakujące wieści na temat Julio Iglesiasa. Piosenkarz został oskarżony o napaść seksualną przez dwie byłe pracownice. Do nadużyć miało dojść w 2021 roku. Kobiety - pomoc domowa oraz fizjoterapeutka zatrudnione w rezydencjach Iglesiasa na Dominikanie i Bahamach - twierdzą, że padły ofiarą "niestosownego dotyku, obelg i powtarzającego się nękania" ze strony piosenkarza. Wiele osób czekało, aż 82-latek zabierze głos. W sieci właśnie pojawiło się jego oświadczenie.

Julio Iglesias odcina się od oskarżeń byłych pracownic. "Głęboko mnie zasmucają"

Oświadczenie pojawiło się na profilu piosenkarza 16 stycznia. Iglesias stanowczo zaprzeczył wszystkim oskarżeniom. "Z głębokim smutkiem odpowiadam na oskarżenia wysunięte przez dwie osoby, które wcześniej pracowały w moim domu. Zaprzeczam, jakobym kiedykolwiek kogoś skrzywdził, zmuszał do czegoś lub okazywał brak szacunku wobec jakiejkolwiek kobiety. Te oskarżenia są całkowicie fałszywe i sprawiają mi ogromny ból" - czytamy. Iglesias podkreślił, że nigdy nie doświadczył w życiu takiej złośliwości i zrobi wszystko, by obronić swoje dobre imię. "Wciąż mam siłę, by doprowadzić do tego, aby ludzie poznali całą prawdę i by bronić swojej godności wobec tak poważnej zniewagi" - dodał. Na koniec podziękował swoim fanom za słowa wsparcia. "Nie mogę zapomnieć o tylu wspaniałych osobach, które przesłały mi wiadomości pełne wsparcia i lojalności. Znalazłem w nich ogromne pocieszenie" - czytamy.

Julio Iglesias na celowniku hiszpańskich mediów. Śledztwo trwało trzy lata

Zarzuty ujawniono po zakończeniu trzyletniego, wspólnego śledztwa hiszpańskiego portalu elDiario.es i hiszpańskojęzycznej stacji Univision Noticias. Dziennikarze zebrali relacje 15 byłych pracowników, którzy pracowali dla artysty od końca lat 90. do 2023 roku. Kobiety, które wysunęły oskarżenia przeciwko piosenkarzowi, miały być przesłuchiwane ponad rok. Portal elDiario.es podaje, że zabezpieczono różne materiały dowodowe - zdjęcia, wiadomości z WhatsAppa i inne dokumenty. Wygląda więc na to, że to dopiero początek.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.