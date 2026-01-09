Magda Gessler wystąpiła w reklamie popularnego napoju gazowanego. To nie spodobało się Katarzynie Bosackiej. Ekspertka żywieniowa ostro skomentowała zachowanie restauratorki. "Muszę, bo się uduszę! Czy autorytetowi kulinarnemu, który rewolucjonizuje rynek gastronomii, wypada? Czy ktoś, kto w swoich programach zerka na etykiety i krzyczy: 'Czemu karmicie szajsem swoich gości, przecież to samo E!', ma prawo wciskać spożywcze zło nam, konsumentom, co gorsza (jak w tej reklamie) - młodym? Przecież można promować zdrowsze produkty, z lepszym składem" - napisała Bosacka na Facebooku. Gessler odpowiedziała na jej słowa.

Magda Gessler nie przejmuje się krytyką? Tak odpowiedziała Katarzynie Bosackiej

Słowa Katarzyny Bosackiej wywołały niemałą burzę w mediach społecznościowych. Niektórzy internauci przyznali jej rację. "W punkt", "Brawo", "Prawda" - pisali. Nie zabrakło także pozytywnych komentarzy w kierunku Gessler. "Magda cudowna", "Super reklama" - czytaliśmy. Magda Gessler postanowiła odnieść się do afery w rozmowie z Plejadą. Krótko odpowiedziała na krytykę Katarzyny Bosackiej. - Raczej na komentarze tej pani nie reaguję, bo chyba nie jest moją fanką od dawna. Tak czy inaczej, nie czytam i nie wiem - przekazała restauratorka w rozmowie.

Katarzyna Bosacka ostro o zachowaniu Polaków. Chodziło o zakupy

W grudniu Katarzyna Bosacka wyjawiła, jakie zwyczaje Polaków uważa za naganne. Ekspertka żywieniowa zauważyła, że co roku w okresie świątecznym marnuje się znacznie więcej jedzenia niż zazwyczaj. "Z tego, co wiem, to bardzo wzrosła nam sprzedaż produktów. Widzimy, że coś się ruszyło na rynku i zaczynamy kupować więcej. I tutaj apel: chodzi o to, żeby nie kupić za dużo, bo potem nie wiadomo, co z tym jedzeniem zrobić. Można się podzielić. Oczywiście można zamrozić, ale wiele osób niestety je wyrzuca. To jest marnowanie jedzenia. Co tu dużo mówić, karygodne i bezsensowne" - mówiła dla portalu Jastrząb Post.