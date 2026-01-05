W 2023 roku Doda wydała utwór we współpracy ze Smolastym. Piosenka "Nim Zajdzie Słońce" okazała się ogromnym hitem, który na okrągło grały rozgłośnie radiowe w całej Polsce. Dziś jednak raper i wokalistka są skonfliktowani. Podczas "Sylwestrowej Mocy Przebojów" muzyk wykonał ich wspólny hit, zastępując piosenkarkę swoją byłą dziewczyną. Rabczewska dosadnie dała do zrozumienia, co myśli o jego zachowaniu. Ujawniła też, że jej management próbował zablokować występ.

Doda nie odpuszcza Smolastemu. "Żeby przestał promować to na moich plecach"

Doda w sylwestra dała wyjątkowy koncert na katowickiej scenie. Artystce nie spodobało się jednak, że na konkurencyjnej imprezie Polsatu Smolasty wykonał hit "Nim Zajdzie Słońce" w duecie ze swoją byłą dziewczyną. W opublikowanym na TikToku nagraniu piosenkarka zdradziła, że jej management starał się zablokować występ rapera.

Nie do wiary co się dowiedziałam przed chwilą. Mój management zadzwonił do managementu Smoły przed Sylwestrem. Nie wiem dokładnie ile przed, oni nie mówili mi tego, może nie chcieli mnie denerwować przed wykonami

- opowiadała wokalistka. Dodała, że Smolasty nie uszanował ich decyzji i wykorzystał nazwisko Dody, aby wypromować piosenkę. - I powiedzieli jasno, że nie zgadzają się na taki obrót sprawy, że to nie jest fair (...) Że dla dobra naszej współpracy ku przyszłości, żeby się dziesięć razy zastanowił, ponieważ to jest totalna amatorka i cyrk i żeby przestał promować to na moich plecach, używać mojego pseudonimu i ciężkiej wspólnej pracy nad tym utworem. Także teraz już wiem, że nie dość, że Smoła był świadomy tego, że robi nie fair, to i tak tak postąpił - pomstowała.

Doda gorzko o zachowaniu Smolastego. "To wbrew zasadom"

Doda nie ukrywała swojego rozgoryczenia zachowaniem Smolastego. Piosenkarka podczas zorganizowanej na Instagramie transmisji live przyznała, że sama nigdy nie postąpiłaby w ten sposób. - Gdybym wiedziała, że współpraca z nim polegać będzie na tym, że ja poświęcę cały swój czas, całą swoją osobę do promocji tego utworu, napiszę tekst do swojej zwrotki, a potem będzie z tego robiony taki żart i jeszcze taka narracja, to w ogóle bym się tego nie podejmowała, ponieważ jest to wbrew zasadom naszym estradowym, scenicznym - mówiła z żalem.