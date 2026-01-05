Występ Maryli Rodowicz to już narodowa tradycja, bez której Polacy nie wyobrażają sobie sylwestra. Tym razem artystka zaśpiewała na imprezie organizowanej przez Telewizję Polską. Gwiazda słynie z barwnych występów i odważnych kreacji. Nie inaczej było w tym roku. Piosenkarka jednak nic sobie nie robi z kontrowersji, jakie wzbudza. W jednym z ostatnich wywiadów Rodowicz skomentowała swój sylwestrowy show.
Podczas tegorocznego sylwestra Maryla Rodowicz miała na sobie dwie kreacje. Jedną z nich była czerwono-złota suknia z przypominającym zbroję gorsetem. Druga natomiast była nieco bardziej odważna. Piosenkarka założyła bowiem biały strój kowbojski z szortami i kabaretkami. Stylizacja wzbudziła wiele emocji. Szeroko komentowany był także występ tancerzy z odsłoniętymi torsami, którzy towarzyszyli artystce na scenie.
W rozmowie z "Faktem" Rodowicz przyznała, że mocno podzielone opinie na temat jej sylwestrowego show nie były dla niej zaskoczeniem. - Tak, spodziewałam się kontrowersji. W końcu nie każda gwiazda wychodzi na scenę w białych majtkach. No, ale tego wymagał kostium kowbojski. A to, że bujali mnie rozebrani, pięknie zbudowani młodzieńcy, to konieczność. W końcu lepiej się ogląda rozebranych chłopców niż zakutanych w szaliki i zimowe kurtki. To jest sylwester, czas zabaw - podsumowała.
W obronie Maryli Rodowicz stanęła ekspertka od mody, kodu ubioru i autoprezentacji - Dorota Wolff. "Nie zmieniajcie na siłę Maryli Rodowicz. Kolorowe jarmarki ma we krwi i właśnie za to ją lubimy. Styl Maryli Rodowicz nigdy nie był zachowawczy ani 'bezpieczny'. Od początku kariery scena była dla niej miejscem spektaklu, a nie tłem. Jej występy zawsze były widowiskiem totalnym: muzyka, emocje i kostium jako manifest osobowości" - napisała w mediach społecznościowych. "Jej sceniczne kreacje są odważne, teatralne, często inspirowane innymi artystkami, popkulturą i estradowym rozmachem. (...) Ona nie jest minimalistką. Jest ikoną estrady. Jest kolorem, przesadą, energią, zamierzonym kiczem i zabawą" - podsumowała.