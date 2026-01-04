Na jednym z nagrań na InstaStories Doda wyraziła swoją opinię na temat mężczyzn korzystających z platformy Instagram. Nie gryzła się w język. - Uważam, że Instagram to jest zabawa dla kobiet i dla gejów. Mężczyźni, odpowiedzialni faceci, którzy chcą być uznawani w oczach kobiet jako męscy, mogą mieć Instagrama do promowania swojej pracy, swoich biznesów. Ale swój osobisty, żeby się pindrzyć na siłowni przed lustrem, pozować, wkładać 50 tys. InstaStories? Jezu, nie. Wyobrażacie sobie swoich ojców, żeby robili coś takiego? To nie są podwójne standardy. To nie jest po prostu rozrywka dla facetów z krwi i kości. Możecie mówić, że są różni - bardziej infantylni, bardziej kobiecy mężczyźni, zniewieściali, że to nie świadczy o męskości. Nie, dla kobiet alfa świadczy - mówiła. Słowa wywołały dyskusję.

Szymon Żurawski o słowach Dody. Nie zgadza się z jej opinią

Szymon Żurawski zamieścił nagranie i odpowiedział na słowa Dody. - Czy będąc mężczyzną hetero można mieć Instagram? Pani Doda uważa, że nie - zaczął. Nie krył poirytowania stwierdzeniami wokalistki. - To totalnie są podwójne standardy, pani Dodo. Sprawa wygląda tak, to będzie pewnie zaskoczenie dla pani, ale taki Instagram, jak każde inne social media, może być miejscem do nauki, może być miejscem do poznania informacji ze świata, może być miejscem poznania nowych ludzi, może być miejscem realizacji swoich pasji, jakakolwiek by ona nie była - czy to jest kino, rzucanie ostrymi nożami w drewno albo zbieranie kart Pokemon - mówił. Zdaniem Żurawskiego Doda nie powinna narzucać innym swojego zdania. - Kim pani jest, pani Dodo, żeby przychodzić i mówić: Baby, to mogą to, a chłopy to mogą to. (...) Niech każdy miło spędza czas - skwitował.

Szymon Żurawski nie zgodził się z Dodą. Co na to internauci?

Pod publikacją Żurawskiego pojawiło się sporo komentarzy od internautów. "Zgadzam się z Dodą", "Popieram" - brzmiały wpisy popierające stanowisko wokalistki. Większość osób nie kryła jednak oburzenia słowami Dody. "Masakra", "Niech każdy robi, co chce", "Nie wierzę" - pisali.