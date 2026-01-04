Wiele gwiazd pada ofiarą oszustw internetowych. Na początku grudnia pisaliśmy o tym, że w mediach pojawił się fałszywy artykuł o rzekomej rozmowie Martyny Wojciechowskiej z Radosławem Sikorskim. "Nie klikajcie w linki. Jestem zbulwersowana, ale też szczerze przerażona tym, jak daleko posuwają się oszuści internetowi oraz jak te treści coraz trudniej odróżnić od prawdziwych wiadomości. (...) Nigdy nie miałam okazji prowadzić wywiadu z ministrem Radosławem Sikorskim. Słowa, które czytacie, również są nieprawdziwe" - pisała wówczas dziennikarka. Krzysztof Cugowski mierzy się z podobną sytuacją.

Krzysztof Cugowski padł ofiarą oszustwa. Tak wykorzystano jego wizerunek

Ostatnio w mediach społecznościowych pojawiały się fałszywe filmy z udziałem Krzysztofa Cugowskiego, w których muzyk miał opowiadać o problemach zdrowotnych i nawoływać do skorzystania z usług pewnego "specjalisty". Nagrania zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję, a cała sprawa została opisana na profilu muzyka na Facebooku. Krzysztof Cugowski zaznaczył, że skradziono jego wizerunek.

"Szanowni Państwo, sprawa jest bardzo ważna. Od jakiegoś czasu w mediach społecznościowych pojawiają się filmy wykorzystujące mój wizerunek, w których mam rzekomo wspierać pseudomedycynę. Nie dajcie się nabrać, to przykłady deepfake, czyli fałszywych filmów wytworzonych przy użyciu sztucznej inteligencji" - czytamy. Piosenkarz nie ma zamiaru siedzieć bezczynnie. "Podjęliśmy już kroki mające doprowadzić do usunięcia tych materiałów, które są oszustwem" - dodał i zaapelował do internautów. "Miejcie się na baczności, uważajcie i nie dajcie się oszukać" - dodał.

Krzysztof Cugowski zasypany komentarzami. "Dziękuję za ostrzeżenie"

Pod publikacją Krzysztofa Cugowskiego pojawiło się sporo komentarzy od zmartwionych internautów. "Po jakimś czasie zorientowałam się, że to oszustwo i zaraz zablokowałam te posty", "Ludzie, uważajcie", "Dziękuję bardzo za ostrzeżenie", "Nie pan pierwszy. Innym osobom też ukradli wizerunek", "To jest masakra" - pisali w mediach społecznościowych.