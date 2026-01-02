Profesjonalny skrzypek Brian King Joseph złożył 30 grudnia pozew przeciwko Willowi Smithowi oraz jego firmie Treyball Studios Management, Inc., oskarżając aktora o molestowanie seksualne i bezpodstawne zwolnienie z pracy. Dokument opisuje rzekomą "traumatyczną serię wydarzeń" z marca 2025 roku, w trakcie trasy koncertowej Smitha.

REKLAMA

Zobacz wideo Skandal seksualny w Hollywood. Kto został oskarżony, a kto padł ofiarą?

Will Smith na nagłówkach. W tle groźby i bezpodstawne zwolnienie

Will Smith zatrudnił Briana Kinga Josepha w listopadzie 2024 roku. Mężczyźni mieli razem pracować m.in. nad nowym albumem Smitha. Z czasem ich relacja miała zacieśniać się coraz bardziej. W marcu 2025 roku rzekomo doszło do szokujących wydarzeń. Z dokumentu wynika, że Joseph odkrył, iż ktoś wszedł do jego hotelowego pokoju w Las Vegas i zostawił "dowody groźby seksualnej przemocy", które miały obejmować odręczną notatkę o treści: "Brian, wrócę… tylko my", z narysowanym sercem i podpisem "Stone F", a także chusteczki, butelkę piwa, czerwony plecak, butelkę leku na HIV z cudzym nazwiskiem, kolczyk oraz wypis ze szpitala należący do osoby nieznanej Josephowi. Muzyk twierdzi, że obawiał się, iż nieznajomy wkrótce wróci do jego pokoju, by dopuścić się wobec niego czynów seksualnych.

Po zgłoszeniu przez Josepha incydentu personelowi hotelu, lokalnej niealarmowej linii policyjnej oraz zespołowi Smitha, członek ekipy zarządzającej trasą miał później "zawstydzić" Josepha i poinformować go, że został zwolniony. Zgodnie z dokumentami, na jego miejsce zatrudniono innego skrzypka. W pozwie Joseph przyznał, że wydarzenia te spowodowały u niego poważny stres emocjonalny, straty finansowe i szkody w reputacji.

Will Smith odpowiada na oskarżenia Briana Kinga Josepha. "Zdecydowanie je odrzucamy"

Magazyn "People" skontaktował się z prawnikiem Willa Smitha. "Zarzuty pana Josepha dotyczące mojego klienta są fałszywe, bezpodstawne i lekkomyślne. Zdecydowanie je odrzucamy i wykorzystamy wszystkie dostępne środki prawne, aby rozwiać te roszczenia i upewnić się, że prawda wyjdzie na jaw" - przekazał w oświadczeniu.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.