Kim Kardashian ma za sobą trudne chwile. W październiku celebrytka wyjawiła przed kamerami, że zdiagnozowano u niej tętniaka mózgu. - Dlaczego, do cholery, to się dzieje? - komentowała w reality show. Jak przekazali lekarze, do problemów zdrowotnych Kim Kardashian mógł przyczynić się stres związany z rozwodem. Wygląda jednak na to, że celebrytka zostawiła przykre wspomnienia za sobą i ostatnio dzieliła się w mediach społecznościowych świątecznymi kadrami. Kardashian brylowała w srebrnej sukience i spędzała czas z dziećmi. Przygotowała dla nich niespodziankę.

Kim Kardashian kupiła dzieciom psy. Internauci są wściekli. "To nieodpowiedzialne"

Kim Kardashian opublikowała na InstaStories zdjęcia czterech szczeniaków rasy pomeranian. Jak się okazało, każde z dzieci celebrytki otrzymało pod choinkę własnego psa. Ta informacja wywołała niemałą burzę w mediach społecznościowych. Internauci ruszyli z komentarzami. "Bardzo mi szkoda tych psów", "Biedne zwierzęta", "To nieodpowiedzialne", "Zwierzęta to żywe istoty, a nie prezenty" - czytamy na platformie X.

Co ciekawe, Khloe Kardashian, siostra Kim, również pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciem nowego psa w czerwonej kokardzie. Do całej sytuacji odniosła się PETA, organizacja działająca na rzecz praw zwierząt. "Szczenięta to nie pluszaki. Kim i Khloe Kardashian zmarnowały ogromną szansę, by wykorzystać swoją platformę do pomocy schroniskom dla psów, zamiast kupować od hodowców. Ignorowanie kryzysu bezdomności zwierząt jest niewybaczalne" - czytamy na X.

Kim Kardashian o wychowaniu dzieci. Wspomniała o osądach

Kim Kardashian jest obecnie singielką. W jednym z wywiadów opowiedziała o wychowaniu czwórki dzieci. -Czasami w środku nocy, wszystkie śpią w moim łóżku, kopią, płaczą i budzą się - nie jest to coś, o czym często mówię, ponieważ czuję, że zawsze spotykam się z osądem lub ludzie od razu reagują: Ale przecież masz środki, aby zatrudnić nianie i pomoc domową. Uważam po prostu, że bez względu na to, jaką mam pomoc, w zasadzie sama wychowuję czworo dzieci - komentowała w "What in the Winkler?".