Nicolas Sarkozy trafił do zakładu karnego o zaostrzonym rygorze La Santé w Paryżu we wtorek 21 października. Były francuski prezydent ma odsiedzieć w nim pięcioletni wyrok. Sarkozy został skazany 25 września w procesie dotyczącym rzekomego, nielegalnego finansowania kampanii wyborczej, jeszcze w 2007 roku. Polityk miał wtedy korzystać ze wsparcia finansowego od dyktatora Libii, Muammara Kadafiego. Media dowiedziały się, jak wyglądał pierwszy dzień i noc Sarkozy'ego w więzieniu.

Nicolas Sarkozy trafił do więzienia. Tak osadzeni mają grozić byłemu prezydentowi Francji

W sieci pojawiły się nagrania, na których możemy usłyszeć groźby, które współwięźniowie wykrzykiwali w stronę byłego prezydenta. Wspominali w nich m.in., że "wszystko wiedzą", "pomszczą Kaddafiego" oraz, by Sarkozy "oddał miliardy dolarów". Osadzeni przezywają także polityka "Małym Nikolą" oraz zachowują się wyjątkowo głośno w nocy, by Sarkozy nie mógł spać.

Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdziło, że do zakładu wysłani zostali funkcjonariusze tzw. Służby Ochrony VIP-ów. Dwóch ochroniarzy ma przebywać 24 godziny na dobę wraz z byłym prezydentem, dbając przy tym o jego zdrowie i życie.

Przedstawiciel partii Nicolasa Sarkozy'ego zabrał głos. "Straszne przeżycie"

Na doniesienia ws. Sarkozy'ego w więzieniu zareagował także Éric Ciotti - francuski parlamentarzysta, który w latach 2022-2024 był przewodniczącym partii Republikanów. Przypomnijmy, że powstała ona w 2015 roku z inicjatywy właśnie Sarkozy'ego. Polityk udzielił komentarza mediom, nie kryjąc, że obawia się o życie byłego prezydenta. - Dbałość o bezpieczeństwo byłego prezydenta Republiki jest całkowicie uzasadniona, wszędzie, o każdej porze i w każdym miejscu. Zwłaszcza że groźby pod jego adresem będą znacznie poważniejsze w kręgach, w których się obraca - podkreślił Ciotti. - Widziałem nagrania, na których grożono mu śmiercią po przybyciu (do więzienia - red.). Trzeba mu zagwarantować bezpieczeństwo. To straszne przeżycie dla jego rodziny. Myślę o tym, przez co teraz przechodzą - dodał francuski polityk.