Nicolas Sarkozy 25 września został skazany na karę pięciu lat pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Sprawa dotyczy rzekomego nielegalnego finansowania kampanii w 2007 roku środkami powiązanymi z reżimem Muammara Kaddafiego. Były prezydent Francji rozpoczyna odbywanie kary 21 października. "Dziś we Francji niewinny człowiek trafi do więzienia" - napisał na Instagramie syn polityka Jean Sarkozy.

REKLAMA

Zobacz wideo Będzie jak prezydent Francji?

Nicolas Sarkozy idzie do więzienia. Jean Sarkozy broni ojca

Jean Sarkozy jest synem Nicolasa Sarkozy'ego z pierwszego małżeństwa polityka z Marie-Dominique Culioli. Zdaniem Jeana Sarkozy'ego decyzja o skazaniu jego ojca jest "hańbą". "Nie ma zagrożenia, że ucieknie, nie został ostatecznie osądzony, a mimo to wrzuca się go do więzienia" - twierdzi mężczyzna. "Ten człowiek nie stanowi żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa Francuzów. Ale czy jego własne bezpieczeństwo nie będzie zagrożone w każdej chwili? Tym człowiekiem jest mój ojciec. To mógłby być twój ojciec, twój mąż, twój brat, twój syn" - dodał syn Sarkozy'ego. Oświadczenie podsumował, pisząc, że "modli się za Francję, której narzucono ten spektakl hańby". "Modlę się za tych, którzy nie wiedzą, że już noszą na sumieniu odpowiedzialność za taki błąd" - czytamy.

Były prezydent Francji został osadzony w więzieniu La Santé znajdującego się w 14. dzielnicy Paryża. Jak przekazał przedstawiciel placówki Hugo Vitry w rozmowie z francuską telewizją BFMTV, Sarkozy nie będzie mógł liczyć na specjalne traktowanie.

Sarkozy idzie do więzieniaOtwórz galerię

Carla Bruni wspiera Nicolasa Sarkozy'ego

Oświadczenie Jeana Sarkozy'ego udostępniła w mediach społecznościowych żona byłego prezydenta Carla Bruni. Na zdjęciach, które trafiły do mediów widać również, że Bruni towarzyszyła odprowadzanemu do więzienia mężowi. Włoska supermodelka i piosenkarka jest trzecią żoną Sarkozy'ego. Para wzięła ślub w 2008 roku, a trzy lata później powitali na świecie córkę. Z pierwszą żoną Marie-Dominique Culioli Sarkozy był związany od 1982 do 1996 roku. Oprócz Jeana doczekali się również syna Pierre'a. Drugą żoną byłego prezydenta Francji była Cécilia Ciganer-Albéniz. Z jedenastoletniego małżeństwa, które zakończyło się rozwodem w 2007 roku, narodził się syn Louis.