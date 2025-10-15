Nowe doniesienia w sprawie Ryszarda Rynkowskiego. Jest komentarz sądu

Ryszard Rynkowski 14 czerwca uczestniczył w kolizji samochodowej w okolicy miejsca swojego zamieszkania. Choć piosenkarz zaprzeczał, że prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, to biegli z Modus Spectrum Centrum Badań Kryminalistycznych w Szczecinie na początku września przekazali Prokuraturze Rejonowej w Brodnicy wyniki badań, które potwierdziły, że Rynkowski był w stanie nietrzeźwości. Stężenie alkoholu w organizmie muzyka wynosiło 1,84 promila. Piosenkarz został oskarżony o czyn z artykułu 178a, za który Kodeks karny przewiduje karę do trzech lat pozbawienia wolności. W mediach właśnie pojawiły się nowe informacje o postępowaniu.

Ryszard Rynkowski oskarżony. Kiedy rozprawa?

Redakcja Plejady postanowiła wypytać o szczegóły sprawy Rynkowskiego. W odpowiedzi na zadane pytania otrzymała krótki komentarz od prezes Sądu Rejonowego w Brodnicy Małgorzaty Redmerskiej-Górnej. "Akt oskarżenia wpłynął do Sądu Rejonowego w Brodnicy w dniu 30 września 2025 r. Sprawa została przekazana sędziemu zgodnie z Systemem Losowego Przydziału Spraw do referatu. W chwili obecnej nie ma wyznaczonego terminu rozprawy" - przekazała.

Kara pozbawienia wolności to nie wszystko. Rynkowskiemu grozi utrata prawa jazdy na 15 lat. Do tego może dojść wpłata na rzecz funduszu penitencjarnego (od 5 do 60 tysięcy złotych). "Super Express" nieoficjalnie ustalił, że prokuratorzy nie wykluczają, iż w związku z traumą po utracie żony Rynkowski dobrowolnie podda się karze.

Ryszard Rynkowski odwołał wszystkie koncerty

Problemy w życiu prywatnym Ryszarda Rynkowskiego przełożyły się na jego karierę. Muzyk postanowił zawiesić na jakiś czas występy na scenie. Pierwszy koncert w ramach jesiennej trasy był zaplanowany na 19 października i miał odbyć się w Warszawie. Później Rynkowski miał wystąpić we Włocławku, a także: Piotrkowie Trybunalskim, Radomiu, Kwidzyniu, Pile oraz Poznaniu. Do spotkania z fanami jednak nie dojdzie. - Wszystko przeniesione zostało na wiosnę - przekazał "Faktowi" menedżer wokalisty.