Koniec głośnej sprawy Diddy'ego. Raper usłyszał wyrok

Proces dotyczący rapera Seana "Diddy'ego" Combsa dobiegł końca. W piątek 3 października nowojorski sąd podjął decyzję. Jak wiemy, 2 lipca ława przysięgłych zdecydowała w sprawie wszystkich pięciu zarzutów postawionych muzykowi. Chodzi o m.in. wymuszenia i handel ludźmi. Sąd uznał go za winnego w dwóch z nich - dotyczyły oskarżeń o transportowanie ludzi w celach prostytucji. Sean "Diddy" Combs został skazany na 50 miesięcy więzienia.

Diddy został skazany. Głośna sprawa znanego rapera została zakończona

3 października zapadł wyrok w sprawie rapera Seana "Diddy'ego" Combsa. Sędzia Arun Subramanian wymierzył mu karę 50 miesięcy pozbawienia wolności, co odpowiada nieco ponad czterem latom, w związku z dwoma zarzutami naruszenia tzw. Mann Act. Ponadto muzyk został zobowiązany do zapłaty grzywny w wysokości 500 tysięcy dolarów. Sędzia zaznaczył, że choć Combs był osobą szanowaną i inspirującą w świecie kultury, nie można zapominać o wykorzystywaniu ofiar, zarówno fizycznym, jak i psychicznym. "Historia dobrych uczynków nie może wymazać przemocy i kontroli, jaką sprawował nad kobietami" - stwierdził, podkreślając, że surowa kara ma wysłać jasny komunikat. Przemoc wiąże się z rzeczywistą odpowiedzialnością.

Diddy idzie do więzienia. To były jego słowa po usłyszeniu wyroku

Podczas końcowej części rozprawy głos zabrał sam Sean Combs. "Dziękuję, że dano mi możliwość wreszcie zabrać głos" - zaczął. "Chciałbym jeszcze raz szczerze przeprosić Cassie Venturę za wszelkie krzywdy, zarówno emocjonalne, jak i fizyczne, które jej wyrządziłem" - powiedział. Przypomnijmy, że jest to piosenkarka i była partnerka muzyka. Diddy zwrócił się także do szerszej publiczności. Dodał, że rozumie wagę swoich czynów. "Chcę osobiście przeprosić wszystkie ofiary (...), bo wiem, że to obrzydliwe, haniebne nagranie wywołało traumę u wielu osób na całym świecie" - przyznał. "Przemoc (...) będzie ciężarem, który będę nosił przez resztę życia" - skwitował Diddy. Mowa o nagraniu z 2016 roku, które udostępniła telewizja CNN, na którym widać, jak Diddy brutalnie atakuje Cassie Venturę. ZOBACZ TEŻ: Niepojęte, co rozważa Donald Trump. Chodzi o sprawę Diddy'ego