2 października portal epoznan.pl poinformował, że w nocy w Hotelu MOSIR w Wolsztynie w nocy z 1 na 2 października doszło do morderstwa. Ofiarą była 25-letnia kobieta, mieszkanką Wolsztyna. Prawdopodobnie jej oprawcą był 28-letni mieszkaniec Warszawy. Według nieoficjalnych ustaleń portalu to Patryk Ł.- Tiktoker i Youtuber znany z programu "Prawdziwy Lombard", który występuje pod pseudonimem Patryk Jagodzianka. Mężczyzna według ustaleń policji miał mieć na ciele liczne obrażenia - trafił do szpitala, gdzie zmarł.

Co wydarzyło się w hotelu w Wolsztynie? "Wstępnie przyjmujemy, że mężczyzna zabił kobietę, potem targnął się na własne życie"

Jak podaje portal epoznan.pl ciało 25-latki w pokoju hotelowym znalazła policja, którą na miejsce wezwała jej koleżanka. Dziewczyna podobno udała się do wolsztyńskiego hotelu, by rozstać się z chłopakiem i odebrać swoje rzeczy. Jej koleżanka rzekomo czekała na zewnątrz i pół godziny po północy zorientowała się, że nie ma kontaktu z 25-latką. To wówczas skontaktowała się z policją. Kiedy policja wkroczyła na miejsce, ofiara już nie żyła. 28-latek, który znajdował się na miejscu, był nieprzytomny i miał liczne rany na ciele. "Mężczyzna z licznymi ranami ciętymi przedramion został w stanie ciężkim przewieziony do wolsztyńskiego szpitala, gdzie około godziny 3.00 zmarł" - powiedział asp. sztab. Maciej Borowski z wolsztyńskiej policji w rozmowie z portalem epoznan.pl. Na miejscu zbrodni pojawili się także prokurator i technicy z biegłym medykiem sądowym.

Sprawą zainteresował się także poznański oddział "Gazety Wyborczej", który skontaktował się z prokuraturą. Z ustaleń dziennikarzy również wynika, że zabójcą prawdopodobnie był youtuber znany jako Patryk Jagodzianka, którego szersza publiczność znała z youtubowego formatu "Prawdziwy lombard", a którego twórcy pracują w lombardzie w Drezdenku (najpopularniejsze nagrania kanału liczą sobie po milion wyświetleń).

Poznańska "Gazeta Wyborcza" podaje, że narzędziem zbrodni prawdopodobnie był nóż, który znaleziono na miejscu zbrodni. Wskazują na to rany na ciele kobiety. Ponadto po dokonaniu morderstwa, 28-letni tiktoker chciał popełnić samobójstwo. "Wstępnie przyjmujemy, że mężczyzna zabił kobietę, potem targnął się na własne życie" - powiedział "Gazecie Wyborczej" rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu - Łukasz Wawrzyniak. Ponadto Wawrzyniak podał, że motyw zbrodni nie jest na razie znany, ale prawdopodobnie mężczyzna chciał ukarać byłą partnerkę za to, że chciała od niego odejść.

Sekcja zwłok 25-latki i 28-latka zostanie przeprowadzona w poniedziałek. Jak jednak podał prokurator, na podstawie wstępnych ustaleń można przypuszczać, że kobieta zmarła od licznych ran ciała zadanych narzędziem ostrokrawędzistym.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.