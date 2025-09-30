Justin Heath Smith, aktor filmów dla dorosłych działający pod pseudonimem Austin Wolf, trafi do więzienia na niemal dwie dekady. Federalni prokuratorzy z Nowego Jorku poinformowali, że 26 września 44-latek został skazany na 19 lat pozbawienia wolności po tym, jak przyznał się do nakłaniania nieletnich do nielegalnych czynności seksualnych oraz do wielokrotnego łamania prawa w tym zakresie.

Austin Wolf skazany. Informacje na jego temat szokują. "To były czyny przerażające i odrażające"

Jak donosi portal TMZ śledczy ustalili, że 44-latek przez lata dopuszczał się przestępstw wobec nieletnich. Jego ofiarami miały być nawet siedmioletnie dzieci. Aktor aranżował z nimi spotkania, zbierał i wymieniał się z innymi osobami niedozwolonymi materiałami z udziałem nieletnich, a w jego domu odnaleziono ponad 1200 plików przedstawiających wykorzystywanie dzieci. Prokuratura ustaliła również, że Justin Heath Smith udostępniał te materiały co najmniej 15 innym osobom. "To były czyny przerażające i odrażające. Smith nie ma prawa przebywać nigdzie indziej niż w więzieniu. (...) Każdy nowojorczyk chce, aby on i jemu podobni zniknęli z naszych ulic i nigdy więcej nie zbliżali się do naszych dzieci. Nasze biuro i partnerzy z organów ścigania zrobią wszystko, by tak właśnie się stało" – oświadczył prokurator federalny Jay Clayton.

Sprawa aktora filmów dla dorosłych toczy się od zeszłego roku. Tak przebiegła operacja aresztowania

Smith został po raz pierwszy aresztowany w kwietniu 2024 roku, po tym, jak władze federalne przeprowadziły nalot na jego mieszkanie na Manhattanie. Funkcjonariusze pod przykrywką umówili się ze Smithem, który sądził, że spotka się z ojcem siedmioletniego dziecka. Do spotkania nie doszło. Już wtedy odkryto ponad 200 plików zawierających niedozwolone filmy z udziałem nieletnich. Prokuratura ustaliła, że od 2023 roku Smith wielokrotnie dopuszczał się prób wykorzystania nieletnich. Oprócz 19 lat więzienia, Smith spędzi kolejne dziesięć lat pod nadzorem kuratora i zapłaci 40 tys. dolarów grzywny.