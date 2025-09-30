Paulina Krupińska zasłynęła jako modelka i prezenterka. W 2012 roku wygrała konkurs Miss Polonia. Po zwycięstwie mogła liczyć na atrakcyjne propozycje w branży medialnej. Początkowo prowadziła własny cykl w programie "Pytanie na śniadanie". Od 2020 roku widzowie mogą oglądać ją w formacie "Dzień dobry TVN", w którym występuje w duecie z Damianem Michałowskim. Oprócz kariery telewizyjnej Paulina Krupińska prężnie działa w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje aż 479 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie podzieliła się swoją historią.

Paulina Krupińska nie kryła emocji. "Pewna kobieta zaczęła pukać się w głowę"

Prezenterka opowiedziała na InstaStories o podróży samochodem. Trafiła na remonty kanalizacyjne, które wywoływały frustrację wśród innych kierowców. Przez utrudnienia wprowadzono ruch wahadłowy, a sygnalizacja świetlna nie została właściwie zsynchronizowana. Kierowcy nie byli w stanie przejechać całego odcinka na zielonym świetle. Krupińska cierpliwie przepuszczała auta, jednak nie mogła liczyć na taką samą życzliwość. - Zabrakło mi 20 metrów, żeby zjechać. Po drugiej stronie zapaliło się również zielone światło, ale już te osoby nie postanowiły poczekać i wyjechały naprzeciw mnie. Zaczęły trąbić! Pewna kobieta zaczęła się pukać w głowę, mówi: Ty idiotko, gdzie jedziesz? Ja kulturalnie odsuwam szybę i mówię: Proszę pani, wystarczy być tylko miłym, ja przepuściłam wszystkie auta, które zjechały, żeby wystartować. To dlaczego wy nie możecie poczekać? Rozumiecie? - relacjonowała rozgoryczona Paulina Krupińska.

Paulina Krupińska z gorzką refleksją. "Gdzie my się wszyscy spieszymy?"

Paulina Krupińska nie kryła zdenerwowania całą sytuacją. - Jeju, załamuje mnie to, że jesteśmy dla siebie tak nieżyczliwi. No, naprawdę, wystarczyłoby być tylko człowiekiem - mówiła na InstaStories. Podzieliła się pewną refleksją. - Gdzie my się wszyscy spieszymy? Wszyscy skończymy w tym samym miejscu. Czas ucieka, wieczność czeka. Gdzie wy się tak spieszycie? - skwitowała prezenterka na InstaStories.