Serial "1670" zadebiutował na Netfliksie w 2023 roku i do tej pory doczekał się dwóch sezonów. Głównym bohaterem produkcji jest Jan Paweł Adamczewski (Bartłomiej Topa), który jest głową rodziny i właścicielem części wsi Adamczycha. Największym marzeniem szlachcica jest zostanie najsłynniejszym Janem Pawłem w historii Polski. "1670" cieszy się ogromną popularnością, a swoją opinią na temat produkcji podzielił się ksiądz Sebastian Picur. Duchowny od dłuższego czasu publikuje treści na TikToku, a jego profil obserwuje 949 tys. użytkowników.

REKLAMA

Zobacz wideo Fabijański wprost o wierze. Szczere słowa

Ksiądz Sebastian Picur o "1670". Ma jasne zdanie

Ksiądz Sebastian Picur postanowił odpowiedzieć na swoim profilu na TikToku na komentarz jednego z internautów. "A może ksiądz się odnieść do serialu '1670'? Bo mam mieszane uczucia, chodzi mi o postać Jana Pawła" - brzmiała jego treść. Duchowny wykorzystał na nowym nagraniu fragment wypowiedzi bohatera z serialu: "Przecież to człowiek jak każdy inny, tyle że Bóg". Ksiądz Sebastian Picur wyjawił, jakie ma zdanie o produkcji. "Niektóre sceny wyśmiewają sacrum [sfera świętości - przyp.red.]. Czy to jest celowe działanie?" - napisał. Pod jego nagraniem pojawiło się sporo komentarzy od internautów. Zdania były podzielone. "Robią to tylko w formie żartu", "Wyśmiewanie wiary innych jest słabe", "Podchodziłabym do tego z większym dystansem" - pisali.

Bartłomiej Topa o roli Jana Pawła. "To jest facet nieprzewidywalny"

Na portalu kultura.gazeta.pl pojawił się wywiad z aktorami z serialu "1670". Bartłomiej Topa wyjawił, co najbardziej podoba mu się w postaci Jana Pawła. - Nieprzewidywalność. To jest facet nieprzewidywalny i im częściej ten element się pojawia po klapsie, tym częściej mam ubaw i radość grania tej postaci. To jest wspaniałe. I jeszcze z takimi partnerami, z taką ekipą, którą uwielbiam. To jest najwspanialsza ekipa na świecie. Łącznie ze statystami, z kreatorami, z całą obsadą zwierzęcą, która się z nami pojawia. Naprawdę, to jest cudowny świat wykreowany przez tak wspaniałych, twórczych ludzi - powiedział aktor w wywiadzie.