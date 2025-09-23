Mike Heslin, aktor znany przede wszystkim z produkcji Hallmark, zmarł nagle 6 lipca 2024 roku podczas obchodów swoich 35. urodzin w Las Vegas. Przyczyną śmierci był nagły atak serca, który jak się okazało, mógł mieć tragiczne skutki również przez nieodpowiednie zachowanie personelu restauracji Javier's w hotelu Aria. O co chodzi?

Tragiczna śmierć aktora Mike'a Heslina. Padły zarzuty wobec personelu restauracji w Las Vegas

Scotty Dynamo, mąż zmarłego Mike'a Heslina, złożył pozew przeciwko restauracji, oskarżając pracowników o "wielokrotne zaniedbania" w udzieleniu pomocy. Według niego, aktor wykazywał "oczywiste oznaki nagłego pogorszenia stanu zdrowia", jednak personel nie tylko odmówił pomocy, ale także "siłą przeszkodził" innemu gościowi w podjęciu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Przyjaciele Heslina podkreślają, że restauracja mimo posiadania defibrylatora na miejscu, nie użyła go. Co więcej, osoby próbujące pomóc miały zostać "siłą usunięte" z lokalu, a personel miał grozić im nawet aresztowaniem za podejmowanie działań ratunkowych. Dynamo w emocjonalnym wpisie na Instagramie opisał swojego męża jako "młodego i zdrowego", a jego śmierć nazwał "niewytłumaczalną". "Kiedy poczułem, jak bierzesz ostatni oddech, moje serce rozpadło się na milion kawałków" - napisał.

Właściciele restauracji usłyszeli pięć zarzutów, w tym nieumyślne spowodowanie śmierci, zaniedbanie oraz brak odpowiedniego przeszkolenia personelu. Scotty Dynamo domaga się odszkodowania przekraczającego 30 tysięcy dolarów, a także pokrycia kosztów pogrzebu oraz odszkodowania karnego.

Mąż Mike'a Heslina pożegnał ukochanego wzruszającym wpisem

Scotty Dynamo pożegnał ukochanego poruszającym wpisem w sieci. Opisał Mike'a a jako osobę "genialną, bezinteresowną, utalentowaną i (...) prawdziwym aniołem stróżem". Podkreślił, że był on zawsze tym, do kogo inni zwracali się z dobrymi wiadomościami lub po wsparcie i radę. Dynamo wyraził ogromną rozpacz, pisząc: "Gdybym mógł zamienić się z tobą miejscami, zrobiłbym to w jednej chwili. Ale będę żył z dnia na dzień, tak jak zawsze mi powtarzałeś, i będę żył każdego dnia na twoją cześć". Dodał też, że Mike został dawcą organów, co daje mu pewien spokój. "Uspokaja mnie świadomość, że dzięki temu, że chciałeś zostać dawcą, uratowałeś życie czterem różnym rodzinom" - napisał na Instagramie.