Kontrowersje wokół benefisu Polańskiego. Bałtroczyk nie gryzł się w język

Podczas tegorocznego Forum Kultury Warmii i Mazur odbył się benefis Romana Polańskiego, który niedawno świętował swoje 92. urodziny. Wydarzenie miało uhonorować dorobek reżysera, który ma na koncie Oscara za reżyserię "Pianisty". Nie obyło się jednak bez kontrowersji. W sieci głos zabrał Piotr Bałtroczyk.

Roman Polański uhonorowany w Olsztynie. Piotr Bałtroczyk nie mógł tego przemilczeć

Piotr Bałtroczyk jest rodowitym olsztynianinem. Kabareciarzowi nie spodobało się, że władze miasta postanowiły uhonorować reżysera, który ma na koncie kontrowersyjne zdarzenia z przeszłości. Przypomnijmy, że Polański w 1977 roku został oskarżony w USA o gwałt na nieletniej, ale opuścił kraj przed rozpoczęciem procesu. Władze USA wnioskowały o jego aresztowanie i ekstradycję, ale Polska odmówiła. Mimo odmowy Polański formalnie pozostaje poszukiwany przez Interpol i amerykański wymiar sprawiedliwości w celu odbycia kary. Bałtroczyk na profilu na Facebooku dosadnie skrytykował decyzje władz Olsztyna. "Forum Kultury Warmii i Mazur honoruje benefisem Romana Polańskiego. Mam nadzieję, że laudację wygłosił Czesław Małkowski. To miasto jest chore" - napisał satyryk. Podczas wspomnianego benefisu Polański został uhonorowany przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Marcina Kuchcińskiego statuetką w kształcie taśmy filmowej. "Niech to będzie symbol podziękowania za dotychczasową twórczość i dowód uznania dla pańskiego talentu" - powiedział polityk.

Piotr Bałtroczyk wspomniał byłego prezydenta Olsztyna oskarżonego o gwałt

Dodajmy, że w swoim wpisie Piotr Bałtroczyk przywołał także osobę Czesława Małkowskiego, który był prezydentem Olsztyna w latach 2001-2008. Małkowski został wówczas oskarżony o gwałt na ciężarnej urzędniczce, molestowanie seksualne pracownic urzędu i wykorzystywanie zależności służbowej. W efekcie włodarz miasta został zawieszony z pełnionej funkcji i aresztowany. Ostatecznie Małkowski został uniewinniony przez sąd w 2018 roku, a rok później sąd drugiej instancji podtrzymał wyrok. Były prezydent Olsztyna początkowo domagał się od Skarbu Państwa 2,8 mln złotych odszkodowania. Początkowo olszyński sąd przyznał mu łącznie 2,3 mln złotych. W 2023 roku Sąd Apelacyjny w Białymstoku obniżył tą kwotę do 1 mln złotych.