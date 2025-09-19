Adam Konkol jest założycielem zespołu Łzy. Muzyk pozostaje w konflikcie z byłymi kolegami z zespołu. Często uderza także publicznie w Annę Wyszkoni, która na większych wydarzeniach śpiewa utwór "Agnieszka". "Gdzie tu miejsce na ambicję, na tworzenie własnych hitów, które przetrwają dekady? Czy naprawdę po tylu latach jedynym wyjściem jest powrót do utworu, który był publicznie krytykowany jako coś 'infantylnego' czy 'nieadekwatnego'? Część repertuaru z którego 'wyrosłaś'? Czuję się zawiedziony" - przekazał w oświadczeniu. Teraz Adam Konkol pokłócił się z internautą.

Adam Konkol odpowiedział internaucie. Użył mocnych słów. "Co za poziom zerowy"

Jeden z internautów podzielił się na Facebooku negatywną opinią na temat cen biletów na koncert Adama Konkola i zespołu Łzy w Chorzowie. "120 złotych bilety. Na supporcie będzie jakaś gwiazda? Czy o co chodzi?" - napisał. Komentarz nie umknął muzykowi, który nie krył poirytowania. "Biedy nie stać, więc nie spotkamy się z tobą" - odparł Adam Konkol. Jego skandaliczne słowa bardzo nie spodobały się internautom. "Widziałem zapowiedź tzw. 'koncertu', tak zwanego projektu Łzy - Adam Konkol... Moja reakcja na cenę była, jak musiała być. Według tego pana jestem biedotą, której nie stać na ten koncert. (...) Co za poziom zerowy ludzi. Porażka" - napisał w mediach społecznościowych. Trudno nie zgodzić się z oburzeniem internauty. Słowa Adama Konkola pokazują całkowity brak empatii i klasy.

Internauta zapytał Adama Konkola o "agresję i hejt". Tak odpowiedział.

Słowa Adama Konkola wywołały niemałą burzę. Jeden z internautów postanowił dosadnie podsumować zachowanie muzyka. Zwrócił się do Adama Konkola pod jednym z postów na jego profilu. "Panie Adamie, po co ta agresja i hejt?" - napisał. Na odpowiedź nie musiał długo czekać. "Nie mam pojęcia, dlaczego ona jest wśród ludzi, myślę, że to zazdrość. Proszę ich zapytać" - czytamy. A co wy sądzicie o sławach Adama Konkola? Dajcie znać w sondzie na dole strony oraz w sekcji komentarzy.