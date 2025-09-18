Konflikt między Małgorzatą Leitner a Joanną Krupą nie ma końca. Modelka i jej była menedżerka z hukiem zakończyły swoją współpracę w 2017 roku. Nierozliczone kwestie finansowe szybko przerodziły się w medialny skandal. Sprawa trafiła do sądu, który ostatecznie oczyścił Leitner ze wszystkich oskarżeń. Ostatnio menedżerka modelek wystąpiła w podcaście Patryka Czerniejewskiego, gdzie opowiedziała o kulisach współpracy z Joanną Krupą. - Jeżeli bym miała jedną rzecz zmienić, to podpisałabym umowę z Joanną Krupą. Nie dałabym się przekonać, że ona nie ma czasu podpisać umowy, że ustalenia na e-mailach są wiążące, bo kiedy posypało jej się małżeństwo i finanse, kiedy ogłosiła bankructwo w Stanach, żeby nie spłacać długów, to zrobiła skok na kasę - mówiła. Pod jednym z fragmentów rozmowy komentarz zostawiła mama Joanny Krupy. Padły mocne słowa.

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Krupa o rywalizacji z siostrą. Wspomniała o nadprzyrodzonych mocach

Mama Joanny Krupy komentuje aferę z Leitner. "Zrobię o tobie podcast"

"Do dziś żałuję, że uratowałyśmy ci życie. Gdybym wiedziała z kim mamy do czynienia, nigdy byśmy ci nie pomogły" - zaczęła Jolanta Krupa. W dalszej części stwierdziła, że wywiad Leitner jest pełen kłamstw i oszczerstw. "Za te oszczerstwa i kłamstwa zapłacisz w kryminale. Joanna nigdy nie miała bankructwa, nigdy nie miała problemów finansowych. (...) Jak tylko będę mogła, to zrobię podcast tylko o tobie (...)" - czytamy w dalszej części.

To jednak nie wszystko. Jolanta Krupa zarzuciła również Leitner, że jest winna jej córce milion dolarów. "Nikt nie chce z tobą pracować, bo wszystkich oszukujesz (...) Zawsze miałaś kontrakty z Joanną, z których ją okradałaś. Jesteś jej winna 1 000 000 dolarów (...) Kiedy prawda wyjdzie na jaw, wszyscy w Polsce usłyszą ode mnie, jaka naprawdę jesteś. (...) Pan Bóg nie jest szybki, ale jest sprawiedliwy" - dodała. Na odpowiedź Leitner nie musiała długo czekać.

Małgorzata Leitner odpowiedziała mamie Joanny Krupy

Leitner przyznała, że rozumie oburzenie Krupy i stawanie w obronie córki. "Uważam to za godne i honorowe, ale niestety jest pozbawione podstaw" - czytamy. W dalszej części odniosła się do zarzutów kobiety. "Wcześniej udawało się Joannie atakować czy oczerniać innych i jakoś z tego wyjść, ale tym razem trafiło na mnie i ja sobie na to nie pozwoliłam; oczernianiem mnie przez osiem lat w wywiadach Joasia sprowokowała mnie do komentarza i stąd czyta pani te publikacje. Przykro mi, że tak to się potoczyło. Moja mama dzwoniła do pani bez skutku; gdy nie chce się rozmawiać i polubownie załatwiać sprawy prywatnie, tylko komentuje medialnie, trzeba się liczyć z tym, że prawda drugiej strony będzie wyciągana na światło dziennie" - dodała. Resztę wypowiedzi znajdziecie w komentarzach pod filmem zamieszczonym poniżej.