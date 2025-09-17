O aferze pomiędzy Omeną Mensah a Piotrem Krysiakiem zrobiło się głośno dwa lata temu. Filantropka pozwała autora "Dziewczyn z Dubaju 2", twierdząc, że publikacja uderza w jej dobre imię. "Będę podejmowała działania prawne wobec wszystkich, którzy chcą umniejszyć moją działalność charytatywną, publikując kompletnie nieprawdziwe informacje godzące w moje i moich bliskich dobre imię" - poinformowała wówczas w oświadczeniu, które zostało przekazane portalowi wirtualnemedia.pl. Teraz wyszło na jaw, że Piotr Krysiak przegrał sprawę wytoczoną przez Mensah.
17 września w mediach społecznościowych Piotra Krysiaka pojawiło się oświadczenie w sprawie. Jak możemy przeczytać, zostało ono opublikowane w wyniku wyroku sądu. "Przepraszam panią Ammę Omenę Mensah za zniesławienie jej w treści książki pt. 'Dziewczyny z Dubaju 2'. Niniejsze przeprosiny publikuję w związku ze skazaniem mnie przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XIV Wydział Karny" - napisał autor książki.
Przypomnijmy, że w czerwcu 2023 roku Piotr Krysiak poinformował w mediach społecznościowych, że niejaka Amma M. złożyła do sądu wniosek o zablokowanie sprzedaży "Dziewczyn z Dubaju 2". Sąd nie przychylił się jednak do jej prośby. Prawnik Mensah Maciej Ślusarek w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl poinformował, że chodzi o jego klientkę i zapowiedział dalsze kroki prawne. "Pozew obejmować będzie żądanie przeprosin i jeden mln zł na cel charytatywny" - przekazał. Do sprawy odniósł się wówczas także autor "Dziewczyn z Dubaju 2". "Nigdy nie promowałem swojej książki nazwiskiem czy wizerunkiem Pani Mensah. Nazwiskiem oraz wizerunkiem Pani Mensah książkę zaczął promować jej pełnomocnik Maciej Ślusarek" - poinformował Krysiak.
Maciej Ślusarek we wspomnianym oświadczeniu przekazanym portalowi wirtualnemedia.pl także, że w sprawie miały zapaść już wcześniej postanowienia sądów. "Ponadto wskazuję, że w dotychczasowych postanowieniach sądowych sądy ustaliły, że książka stanowiła naruszenie jej dóbr osobistych. Jednocześnie zwracam uwagę, że książka nie powołuje się na jakiekolwiek wiarygodne źródła, które w najmniejszym stopniu uprawniały autora do stawiania zniesławiających zarzutów i wkraczania w prywatną sferę życia mojej klientki" - mogliśmy wówczas przeczytać.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!