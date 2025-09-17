16 września Donald i Melania Trumpowie przybyli do Wielkiej Brytanii. Ze względu na zabójstwo Charliego Kirka oraz próbę zamachu na Trumpa w 2024 roku, wprowadzono szczególne środki bezpieczeństwa. Według "New York Times", operacja ochrony prezydenta USA obejmuje kontrolę zarówno przestrzeni naziemnej, jak i powietrznej. To nie powstrzymało jednak grupy osób, która nie kryła oburzenia wizytą Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii.

Wypomniano Donaldowi Trumpowi kontrowersyjną znajomość. To pokazano na zamku

16 września protestujący rozwinęli plakaty ze zdjęciem Trumpa i Epsteina na terenach obok zamku Windsor. To jednak nie wszystko. Niedługo później na zamku wyświetlono ich wspólne zdjęcie, kadr multimilionera z księciem Andrzejem oraz fragment rzekomego listu prezydenta USA do finansisty. "Dla Jeffa, jesteś najwspanialszy!" - czytamy. Pokazano także kadry ofiar Jeffreya Epsteina. Przypomnijmy, że został on oskarżony o handel nieletnimi kobietami i molestowanie seksualne. W sierpniu 2019 roku znaleziony martwy w celi więziennej. Sekcja zwłok wykazała, że popełnił samobójstwo. Przez lata Epstein i Trump mieli bardzo dobre relacje. Jakiś czas temu "New York Times" wyjawił, że prezydent Stanów Zjednoczonych był poproszony w 2003 roku o napisanie specjalnych życzeń do książki w ramach prezentu na urodziny multimilionera. Więcej o przestępstwach finansisty przeczytacie tutaj. Kadry z projekcji grupy protestujących znajdziecie w naszej galerii zdjęć.

Kontrowersyjne przywitanie Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii. Policja wkroczyła do akcji

Działania protestującej grupy nie umknęło policji. "The Guardian" poinformował o aresztowaniach. " Aresztowano czterech dorosłych pod zarzutem złośliwej komunikacji po 'nieautoryzowanej projekcji' na zamku w Windsorze, którą określili jako 'publiczny wybryk'. Czwórka pozostaje w areszcie" - czytamy. Już wkrótce w Wielkiej Brytanii odbędzie się tradycyjna procesja powozów, która poprowadzi gości do zamku Windsor. Na dziedzińcu odbędzie się oficjalne powitanie Donalda Trumpa.