7 września Dorota Wysocka-Schnepf zapowiedziała, że zamierza pozwać Krzysztofa Stanowskiego oraz Roberta Mazurka z Kanału Zero. Zdaniem dziennikarki mieli oni prowokować hejt na syna, nawiązując do rodziny jej męża Ryszarda Schnepfa. "Długo znosiłam łgarstwa i nagonkę na moją rodzinę. Szkoda czasu na hejterów i pozwy. Ale piętnowanie 14-latka?! Podłe. Mało wam dzieci zaszczutych wskutek polowania na ich rodziców? Spotykamy się w sądzie. Na początek Stanowski i Mazurek. I nie tylko oni" - pisała w mediach społecznościowych. Stanowski odpowiedział na jej słowa. "Babo, jedyne, co napisałem albo powiedziałem o twoim synu, to że ma imię po dziadku (informacja z Wikipedii)" - czytaliśmy we fragmencie wpisu. Teraz głos zabrała Telewizja Polska.

Telewizja Polska przekazała swoje stanowisko. "Będziemy stali murem za naszymi dziennikarzami"

Telewizja Polska przesłała portalowi wirtualnemedia.pl oświadczenie ws. Doroty Wysockiej-Schnepf. Zapewniono, że może liczyć na wsparcie stacji. "Dorota Wysocka-Schnepf nie jest sama i otrzyma instytucjonalne wsparcie Telewizji Polskiej. Nie odmawiamy nikomu prawa do krytyki, ale ta wymaga poszanowania prawa i zasad elementarnej kultury. Wulgarny język, personalne ataki i próby uderzania w bliskich, a zwłaszcza dzieci, są cyniczne i niegodziwe. W takich przypadkach będziemy stali murem za naszymi dziennikarzami" - czytamy. Stacja ma jasne stanowisko. "Hejt jest złem. Wszystko zaczyna się od słów" - przekazano w oświadczeniu.

Dorota Wysocka-Schnepf nie zamierza odpuścić. "Sprawa jest na etapie..."

Portal skontaktował się z pełnomocnikiem dziennikarki, mec. dr Michałem Jabłońskim z kancelarii Jabłoński Koźmiński i Wspólnicy. Wyjawił, jakie plany ma Dorota Wysocka-Schnepf. "Na razie sprawa jest na etapie złożenia wezwania przedprocesowego do osób, które według mojej klientki naruszyły jej dobra osobiste – Krzysztofa Stanowskiego, Roberta Mazurka i Kanału Zero jako wydawcy. Mają siedem dni teraz na zaspokojenie żądań mojej klientki, a następnie, jeżeli te roszczenia nie będą zaspokojone, czego, jak sądzę, można się spodziewać, to oczywiście będzie wniesiony pozew cywilny o naruszenie dóbr osobistych mojej klientki i jej syna" - przekazał.