Joanna Koroniewska znana jest ze swoich zabawnych filmików, w których najczęściej pokazuje się w naturalnej odsłonie. Pomimo pozytywnego odbioru wielu fanów, aktorka zmaga się również z hejtem w mediach społecznościowych, który często dotyka jej wyglądu czy stylu życia. "Oby kiedyś wasze mózgi dogoniły wasz brak taktu. Rozumiem, że w twoim ubogim życiu słowo empatia jest wam całkowicie obca. Mam nadzieję, że nie macie dzieci, bo jeśli tak to oznacza, że dajecie im niezły przykład" - pisała niedawno w odpowiedzi na jeden z nieprzyjemnych komentarzy. Tym razem głos w tej spawie postanowiła zabrać jej teściowa, Katarzyna Dowbor.

REKLAMA

Zobacz wideo Koroniewska rzadko mówi o córkach. Tak reagują na reelsy Dowborów

Katarzyna Dowbor uderza w hejterów Joanny Kołaczkowskiej. Padły mocne słowo

Prezenterka zaprosiła ostatnio do siebie redakcję "Faktu". W rozmowie odniosła się do negatywnych komentarzy, które kierowane są w stronę jej synowej. - Ostatnio były nieprzyjemne uwagi na temat biustu Joanny... Po co? Dlaczego? Jednemu podoba się większy, komuś innemu mniejszy. Dlaczego ludzie to robią? Kim trzeba być, żeby krytykować drugiego człowieka? Zostawmy to dla siebie. Uważam, że Aśka bardzo dobrze robi, że rozmawia o tym, że nie zostawia tego tematu, tylko daje też siłę wszystkim krytykowanym i hejtowanym kobietom – pokazuje, by były sobą - grzmiała. Zdaniem Dowbor każdy ma prawo do własnego pomysłu na siebie i nikt nie powinien zwracać uwagi na takie komentarze. - Nie dajmy się wcisnąć w worek identyczności i jakiegoś takiego szaleństwa na punkcie piękna. Piękno to pojęcie względne, o gustach się nie dyskutuje - dodała.

Katarzyna Dowbor zaszalała z fryzurą. Tak pokazała się na antenie

8 września 66-latka powitała widzów "Pytania na śniadanie" w zupełnie nowym uczesaniu. Dowbor przyszła do studia w starannie upiętym koku. Internauci nie kryli zachwytu. "Świetnie uczesana jest pani Katarzyna! Jest młoda, ale teraz jeszcze młodziej wygląda! Brawo za pomysł!", "Kasiu, fryzura idealna do twojej twarzy" - pisali. Pod wrażeniem był również ekspert Plotka. - Katarzyna Dowbor postanowiła po raz kolejny poeksperymentować w kwestii upięć i świetnie na tym wyszła. (...) Fryzura optycznie wysmukliła twarz i nadała bardzo dobrych proporcji. W połączeniu z charakterystycznym, rudym kolorem włosów całość wypadła bardzo stylowo - mówił stylista fryzur Michał Musiał.