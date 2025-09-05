Jakiś czas temu w przestrzeni mediów społecznościowych pojawiły się nowe zagrożenia, w tym oszustwa internetowe. Tego typu działania mają na celu wyłudzenie pieniędzy, danych osobowych lub zaufania internautów. Oszuści nieustannie opracowują coraz bardziej zaawansowane metody. Nierzadko podszywają się pod znane gwiazdy, próbując oszukać ich fanów. Ta sytuacja miała miejsce w przypadku instagramowego konta Marcina Dorocińskiego. Co się stało?

REKLAMA

Zobacz wideo Maja Bohosiewicz miała stracić 1,5 miliona przez firmę odzieżową. "Oszustwa, przekręty i malwersacje"

Marcin Dorociński przestrzega przed oszustami. Zwrócił się do fanów

Marcin Dorociński aktywnie działa w mediach społecznościowych. Aktor zdobył prawie 170 tysięcy obserwatorów na Instagramie. Ostatnio w sieci pojawiło się jednak inne konto pod jego nazwiskiem. Nowy profil miał zaledwie kilkaset obserwatorów. Sam aktor szybko się tym zainteresował. Okazało się, że konto stworzyli oszuści, aby podszyć się pod Dorocińskiego. Chcieli w ten sposób wyłudzić dane fanów mężczyzny. Aktor od razu się do tego odniósł. Postanowił przestrzec internautów. "Ostrzegam przed tym kontem. To jest oszustwo, mające na celu wyłudzenie danych i waszych pieniędzy" - napisał w sieci, na swoim oficjalnym profilu.

To nie pierwszy przypadek oszustwa wśród gwiazd. Zdarzyło się to m.in. Katarzynie Cichopek

W listopadzie 2024 roku media rozpisywały się o sprawie Katarzyny Cichopek. Aktorka zamieściła w mediach społecznościowych niepokojący wpis, w którym opublikowała zdjęcie swojej twarzy z widocznymi śladami pobicia. Fotografia pochodziła z fałszywego artykułu zatytułowanego "Tragiczny koniec Katarzyny Cichopek", który pojawił się na Facebooku, udając publikację ze znanego portalu. Aktorka natychmiast zareagowała, ostrzegając swoich fanów przed klikaniem w tego typu treści. Jak podkreśliła, celem oszustów było wyłudzenie pieniędzy lub danych osobowych. "Nie klikajcie. To oszustwo, które ma na celu wyłudzić od was pieniądze lub dane osobowe" - skwitowała na swoim profilu. ZOBACZ TEŻ: Szokujące śledztwo ws. znanego z telewizji lekarza-celebryty. Byli pracownicy grzmią o oszustwach