Sylwia Bomba, znana z programu "Gogglebox. Przed telewizorem", aktywnie działa w mediach społecznościowych. Celebrytka często zamieszcza materiały z życia prywatnego. Nierzadko występuje na nich jej ukochany, Grzegorz Collins. Kobieta wielokrotnie pokazywała, że ma duży dystans do siebie i do świata. Nie boi się również wrzucać kontrowersyjnych treści. Ostatnio jednak opublikowała wideo, które bardzo oburzyło internautów. Poszło o "pogrzeb".

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Sylwia Przybysz łączy pracę z macierzyństwem? "Mam męża, który jest aktywnym rodzicem"

"Pogrzeb" wywołał aferę na profilu Sylwii Bomby. Nie uwierzycie, co wymyśliła

Sylwia Bomba nagrała materiał, w którym leży na ławce z różami na klatce piersiowej. W tle widać jej bliskich, którzy są ubrani na czarno. Cała sytuacja miała imitować pogrzeb celebrytki. W pewnym momencie przyjaciółka Bomby powiedziała: "Będziemy bardzo za nią tęsknić. Nigdy nie miała złego dnia, zawsze była miła, nigdy nie narzekała". "Nie, nie była miła. Ona zawsze narzekała, człowieku, zawsze narzekała" - odpowiedział jej partner. Sylwia Bomba zaznaczyła, że wideo jest jedynie żartem. "Uwaga! Film ma charakter żartobliwy i nie ma na celu wyśmiewania się ze śmierci. Proszę podejść z dystansem, dziękuję" - czytamy w opisie. Fani nie podzielili jednak jej entuzjazmu.

Kontrowersyjne wideo z udziałem Sylwii Bomby. W sieci roi się od komentarzy

Internauci od razu zabrali głos. Część nie kryła oburzenia. "Z całym szacunkiem nigdy nie żartuje się z choroby i śmierci, tak mawiała moja ukochana babcia. Uwielbiam was, ale przemyślcie to", "Obyście nie przywołali do siebie problemów i choroby. Nie drwi się z tych rzeczy. Pozdrawiam", "W tym momencie przesadziliście. Obojętnie czy to miał być żart, czy też nie, jest NIESMACZNE", "Słabo... Nawet, jak zaznaczycie, że to żart" - czytamy. Niektórzy byli jednak pozytywnie nastawieni do nagrania. "Ha ha jak mi wyskoczyliście, już wiedziałam, że będą jaja", "Uwielbiam wasze poczucie humoru", "To jest straszne. Nastały takie czasy, że trzeba zaznaczyć kiedy się żartuje. Ale rolka świetna" - czytamy. Co sądzicie? ZOBACZ TEŻ: Bomba żali się na adoratorki Collinsa. Nie do wiary, do czego się posunęły