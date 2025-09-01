Choć Brad Pitt od lat święci triumfy w Hollywood i uchodzi za jednego z najbardziej cenionych aktorów swojego pokolenia, ostatnie lata przyniosły mu również falę problemów. Po kontrowersjach związanych z rozstaniem z Angeliną Jolie gwiazdor musi zmierzyć się z kolejnymi poważnymi zarzutami. Sprawa dotyczy działalności jego fundacji, która po huraganie Katrina miała pomóc ofiarom tragedii w Nowym Orleanie.

Brad Pitt w ogniu krytyki. Jego inicjatywa charytatywna obróciła się przeciwko niemu

W 2005 roku Pitt przeznaczył 12 milionów dolarów na budowę nowoczesnych, ekologicznych domów w jednej z najbiedniejszych dzielnic miasta. Projekt "Make It Right" budził ogromne nadzieje. Jednak niedługo później okazało się, że rzeczywistość daleka była od ideału. Mieszkańcy zaczęli skarżyć się na toksyczną pleśń, problemy z wentylacją i wysokie stężenie dwutlenku węgla, które miały negatywnie wpływać na ich zdrowie. W 2018 roku część lokatorów wniosła pozew przeciwko fundacji i samemu aktorowi, oskarżając go o złamanie umów i nieuczciwe praktyki. Spór ciągnie się od lat, a próba ugodowego rozwiązania zakończyła się fiaskiem. W 2022 roku wspierana przez celebrytów organizacja Global Green w imieniu aktora zobowiązała się wypłacić ponad 20 mln dolarów odszkodowania. Ostatecznie nie doszło to jednak do skutku, gdyż środki nigdy nie zostały zabezpieczone, przez co porozumienie upadło. Teraz sprawa wraca na wokandę sądu federalnego.

Brad Pitt znów na celowniku. Sąd federalny rozstrzygnie sprawę związaną z jego fundacją

Jak donoszą amerykańskie media, teraz kluczowe będzie rozstrzygnięcie, czy zostanie uznany pozew zbiorowy mieszkańców - co znacząco wzmocniłoby ich pozycję. Brad Pitt ma być centralną postacią procesu, o którym jeszcze z pewnością niejednokrotnie usłyszymy w mediach. Do końca 2025 roku mają zakończyć się przesłuchania, a sąd podejmie decyzję, czy aktor i jego fundacja poniosą konsekwencje. Dla wielu poszkodowanych mieszkańców będzie to test, czy gwiazda światowego formatu odpowie za obietnice, które miały odmienić życie ofiar jednej z największych katastrof naturalnych w historii USA.