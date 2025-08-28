18 sierpnia 2025 roku do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście wpłynął akt oskarżenia wobec aktorów - Bogusława Lindy i Magdaleny C. Postawione im zarzuty dotyczą udziału w nielegalnej promocji alkoholu. - W jednej z umów wprost przewidziano zapis dotyczący pokrycia przez producenta szkody, jaką jeden z oskarżonych mógłby ponieść w przypadku skazania go na karę grzywny z tytułu nielegalnej reklamy - wyjawił dla "Polityki" rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Piotr Skiba. O głos w sprawie została poproszona menadżerka Magdaleny C. oraz sama gwiazda.

Menadżerka Magdaleny C. wystosowała komentarz. Aktorka została oskarżona o nielegalną reklamę alkoholu

Przypomnijmy, że rzecznik prasowy prokuratury poinformował też, iż zarzuty usłyszeli również producenci napojów alkoholowych oraz przedstawiciele agencji reklamowych, którzy byli zaangażowani w stworzenie kampanii. Zebrane materiały dowodowe mają przy tym wskazywać, że osoby te zdawały sobie sprawę z nielegalnego charakteru reklam.

Plejada postanowiła skontaktować się z menadżerką Magdaleny C. Sylwią Diakowską oraz samą aktorką. Przedstawicielka gwiazdy krótko odniosła się do kontrowersji. - Nie będę udzielać w tej sprawie żadnego komentarza - powiedziała Diakowska. Magdalena C. nie odpowiedziała na próbę kontaktu ze strony mediów oraz nie zabrała głosu.

Na kontrowersje zareagowała żona Bogusława Lindy. "Każdy może każdemu postawić zarzuty"

Plejada skontaktowała się również z Lidią Popiel - żoną oskarżonego w sprawie Bogusława Lindy. Kobieta zgodziła się przy tym w imieniu aktora na wykorzystywanie jego pełnego nazwiska w mediach. - Każdy może każdemu postawić zarzuty, tak mamy w prawie naszego kraju. Każdy zarzut powinien być rozpatrzony, więc sądy muszą się zmagać z zarzutami, które są taką kulą w płot. Jeśli ktoś działa zgodnie z prawem, nie powinno się go piętnować - skomentowała Popiel. W dalszej części wypowiedzi odniosła się również do prowadzonych w Polsce działań przeciwko alkoholizmowi. Jej pełny komentarz znajdziecie w artykule: "Żona Lindy odniosła się do zarzutów wobec męża. Dosadny komentarz".