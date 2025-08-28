W ostatnich tygodniach media żyją oskarżeniami wobec znanych gwiazd, które w przeszłości występowały w reklamach promujących alkohol. Niedawno głośno było o Kubie Wojewódzkim i Januszu Palikocie. O ich sprawie możecie poczytać w naszym artykule. Teraz na celowniku znaleźli się Bogusław Linda i Magdalena C. Głos w tej dyskusji zabrała Lidia Popiel, żona aktora. Fotografka nie kryła oburzenia.

Zobacz wideo Artur Bartoszewicz zapytał Sławomira Mentzena o podejście do alkoholu

Lidia Popiel skomentowała aferę wokół jej męża. Mówi o piętnowaniu

Partnerka Bogusława Lindy zgodziła się w jego imieniu na wykorzystywanie pełnego nazwiska aktora. W rozmowie z Plejadą odniosła się do ostatnich informacji na jego temat. "Każdy może każdemu postawić zarzuty, tak mamy w prawie naszego kraju. Każdy zarzut powinien być rozpatrzony, więc sądy muszą się zmagać z zarzutami, które są taką kulą w płot. Jeśli ktoś działa zgodnie z prawem, nie powinno się go piętnować" - mówiła.

W dalszej części podkreśliła, że docenia działania przeciwko alkoholizmowi w Polsce. "Pan Śpiewak prowadzi kampanię przeciwko alkoholizmowi w tym kraju, absolutnie ma rację i jest wielki, że to robi. Ale obciążanie męża, który działa zgodnie z prawem, jest na wyrost. Każdy zarzut należy zweryfikować, sprawdzić. Nie chcę spekulować o motywach działania pana Śpiewaka, lecz wykorzystywanie nazwiska męża niewątpliwie podbija zainteresowanie akcją" - zwróciła uwagę. Na końcu podkreśliła, że chciałaby, aby tego typu inicjatywy rzeczywiście przynosiły rezultaty i skłaniały ludzi do bardziej świadomego podejścia do tematu alkoholu.

Lidia Popiel nie była jedyną osobą, która odniosła się do sprawy. Głos zabrała także Edyta Pazura

Żona Cezarego Pazury ma zupełnie inne zdanie na temat ostatnich oskarżeń aktorów. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała dosadny wpis, w którym podkreśliła, jak szkodliwe są takie działania. "Jeszcze niech się wezmą za tych, co piwa reklamują... Dla przypomnienia. W Polsce codziennie sprzedaje się trzy miliony małpek. Alkohol jest przyczyną wielu rodzinnych dramatów oraz patologii, a nadal leje się strumieniami..." - napisała.