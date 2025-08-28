Barbara Kwarc była gwiazdą internetu. Co teraz u niej słychać?

Barbara Kwarc kilka lat temu była jedną z najpopularniejszych twórczyń na polskim YouTube, Chociaż internetowa gwiazda kilka lat temu zakończyła działalność w sieci, to wciąż wykorzystuje swoją rozpoznawalność do zarabiania pieniędzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Na co gwiazdy wydały swoje pierwsze zarobione pieniądze? "Kasjerka nie nadążała!"

Barbara Kwarc żąda dziesięć złotych za zdjęcie. Pomimo braku aktywności nadal jest rozpoznawalna

Barbara Rogowska, bo takie są jej prawdziwe dane, karierę w internecie zaczęła w 2008 roku od udziału w cyklach filmów "Klatka B" oraz "Baśka Blog". Jej internetowa persona wyróżniała się mocnym językiem, co przyniosło jej dużą popularność. Choć w 2017 roku Kwarc zdecydowała się zniknąć z sieci, nadal pozostaje rozpoznawalna i była zapraszana na różne wydarzenia jako gościni specjalna.

Obecnie Barbara Kwarc rozwija karierę jako DJ-ka i konferansjerka, występując w klubach i na eventach w Polsce i za granicą. - Jeżdżę po klubach, po eventach. Uwielbiam to robić, jeżdżę po całym świecie. […] Występuję w klubach dyskotekowych, nie dla emerytów, bo ja nienawidzę starości. […] - powiedziała w rozmowie z TV Reklama.

Niedawno była youtuberka została zauważona przez grupę nastolatków na wrocławskim rynku. Młodzi mężczyźni zaczęli komplementować jej działalność w sieci i pytali, co u niej słychać, na co Kwarc odpowiedziała lakonicznie. - Jak widać - wyznała. Kiedy fani poprosili o możliwość zrobienia sobie wspólnego zdjęcia, Barbara zażyczyła sobie symboliczną opłatę - dziesięć złotych, pokazując, że nadal potrafi monetyzować swoją popularność.

Barbara Kwarc uderzyła dziecko. Musiała interweniować policja

Kwarc kilka lat temu wzbudziła swoim zachowaniem niemałe kontrowersje. W marcu 2021 roku internetowa twórczyni podczas transmisji w Jaworze uderzyła dziecko, używając przy tym wulgarnych słów. Wszystko działo się w trakcie wydarzenia związanego z topieniem marzany. Jak podała Gazeta.pl, sprawa zakończyła się interwencją policji, a sąd uznał Kwarc winną znieważenia i naruszenia nietykalności dziecka. Ostatecznie postępowanie karne warunkowo umorzono na rok próby, a celebrytka musiała co trzy miesiące składać raporty o swojej sytuacji oraz wpłacić 200 zł na rzecz matki dziewczynki i pokryć koszty sądowe.