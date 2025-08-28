Barbara Kwarc była gwiazdą internetu. Co teraz u niej słychać?

Barbara Kwarc kilka lat temu była jedną z najpopularniejszych twórczyń na polskim YouTube, Chociaż internetowa gwiazda kilka lat temu zakończyła działalność w sieci, to wciąż wykorzystuje swoją rozpoznawalność do zarabiania pieniędzy.
Barbara Rogowska, bo takie są jej prawdziwe dane, karierę w internecie zaczęła w 2008 roku od udziału w cyklach filmów "Klatka B" oraz "Baśka Blog". Jej internetowa persona wyróżniała się mocnym językiem, co przyniosło jej dużą popularność. Choć w 2017 roku Kwarc zdecydowała się zniknąć z sieci, nadal pozostaje rozpoznawalna i była zapraszana na różne wydarzenia jako gościni specjalna.
Obecnie Barbara Kwarc rozwija karierę jako DJ-ka i konferansjerka, występując w klubach i na eventach w Polsce i za granicą. - Jeżdżę po klubach, po eventach. Uwielbiam to robić, jeżdżę po całym świecie. […] Występuję w klubach dyskotekowych, nie dla emerytów, bo ja nienawidzę starości. […] - powiedziała w rozmowie z TV Reklama.
Niedawno była youtuberka została zauważona przez grupę nastolatków na wrocławskim rynku. Młodzi mężczyźni zaczęli komplementować jej działalność w sieci i pytali, co u niej słychać, na co Kwarc odpowiedziała lakonicznie. - Jak widać - wyznała. Kiedy fani poprosili o możliwość zrobienia sobie wspólnego zdjęcia, Barbara zażyczyła sobie symboliczną opłatę - dziesięć złotych, pokazując, że nadal potrafi monetyzować swoją popularność.
Kwarc kilka lat temu wzbudziła swoim zachowaniem niemałe kontrowersje. W marcu 2021 roku internetowa twórczyni podczas transmisji w Jaworze uderzyła dziecko, używając przy tym wulgarnych słów. Wszystko działo się w trakcie wydarzenia związanego z topieniem marzany. Jak podała Gazeta.pl, sprawa zakończyła się interwencją policji, a sąd uznał Kwarc winną znieważenia i naruszenia nietykalności dziecka. Ostatecznie postępowanie karne warunkowo umorzono na rok próby, a celebrytka musiała co trzy miesiące składać raporty o swojej sytuacji oraz wpłacić 200 zł na rzecz matki dziewczynki i pokryć koszty sądowe.
