Donald Trump doczekał się w sumie pięciorga dzieci. Z małżeństwa z Ivaną Trump ma m.in. córkę Ivankę, która w 2009 roku wyszła za agenta nieruchomości Jareda Kushnera. W trakcie związku z Marlą Maples Trump doczekał się z kolei córki Tiffany, która w 2022 roku została żoną biznesmena Michaela Boulosa. Zagraniczne media wielokrotnie spekulowały, że przyrodnie siostry długo miały nie mieć ze sobą najlepszych relacji. Z informacji opublikowanych przez "New York Times" wynika, że wydarzenia z ostatnich lat raczej ich nie naprawiły.

Mąż Tiffany Trump zamieszany w przekręt z jachtem męża Ivanki Trump

Wszystko zaczęło się w 2021 roku, gdy Michael Boulos miał namówić Jareda Kushnera do zakupu budowanego w Grecji luksusowego jachtu w ramach inwestycji. Sprawą zajęła się firma kuzyna Boulosa, Jimmy'ego Frangiego, który jest pośrednikiem sprzedaży jachtów. Jak informuje "New York Times", firma Frangiego miała przekazać Kushnerowi, że cena to 15 mln dolarów, w co wliczała się prowizja w wysokości miliona dolarów. W rzeczywistości jednak jacht miał kosztować znacznie mniej, a firma Frangiego miała zainkasować z umowy aż trzy i pół mln dolarów zysku. "New York Times" przekazał, że wynika to z prywatnych wiadomości, do których udało się dotrzeć dziennikarzom. "Może być trudno to ukryć" - brzmi jedna z cytowanych wiadomości.

Nie wiadomo jednak, czy Michael Boulos miał świadomość o nieczystym zagraniu ze strony pośrednika zajmującego się sprzedażą jachtu. Mąż Tiffany Trump był jednak zaangażowany w realizację umowy, która ostatecznie została podpisana w 2022 roku. Fangi przekazał "New York Times", że Boulous miał zarobić na transakcji 300 tys. dol. Rzeczony jacht do dziś jednak nie został skończony.

Kim są żony Donalda Trumpa?

Pierwszą żoną Donalda Trumpa była Ivana, z którą rozwiódł się w 1992 roku po 15 latach małżeństwa. Do rozpadu związku miał przyczynić się romans Trumpa z Marlą Maples. Trump i Maples stanęli na ślubnym kobiercu rok po sfinalizowaniu jego rozwodu. To małżeństwo również nie przetrwało jednak próby czasu i zakończyło się w 1999 roku. Rok wcześniej Trump poznał Melanię, którą poślubił w 2005 roku.