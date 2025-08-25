Uprawomocnił się wyrok ws. Palikota i Jakuba W. Zapłacą gigantyczne kary

W listopadzie ubiegłego roku Jan Śpiewak poinformował, że Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia skazał na karę grzywny Janusza Palikota, Jakuba W. oraz Tomasza Cz. za reklamowanie alkoholu w sieci. 25 sierpnia działacz społeczny przekazał, że wyrok w sprawie został uprawomocniony. "Sąd utrzymał w mocy decyzję o nałożeniu wysokich grzywien. Panowie zapłacą w sumie 495, 440 i 335 tysięcy złotych grzywny, licząc wraz z kosztami sądowymi" - czytamy na Instagramie Śpiewaka.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakie ma podejście?

Jan Śpiewak przekazał informację o wyroku ws. Janusza Palikota i Jakuba W. za reklamę alkoholu

"To ważny sygnał dla wszystkich, którzy łamią prawo i promują alkohol w przestrzeni publicznej, w tym w social mediach. Pokazuje, że stanowczość i konsekwencja przynoszą efekty, a my od początku mieliśmy racje co do nielegalności reklam alkoholu" - dodał Jan Śpiewak w oświadczeniu. "Ten wyrok to dowód, że walka ma sens. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają. Działamy dalej!" - dodał.

Jak informował portal money.pl, akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w kwietniu 2023 roku. Jan Śpiewak rok wcześniej złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie reklam wódki, które pojawiały się w mediach społecznościowych. Po nieprawomocnym wyroku, który zapadł w sprawie w listopadzie ubiegłego roku, "Super Express" przytoczył słowa sędziego Łukasza Zioły. - Dostęp do publikowanych treści w tym przedstawiających napoje alkoholowe mieli nie tylko ci, którzy obserwowali konta celebrytów, ale też osoby, którym algorytm podrzucał te treści. Nie budzi wątpliwości, że celem publikowanych postów z napojami alkoholowymi było ich promowanie - podsumował.

Jan Śpiewak komentuje swoją działalność

Jan Śpiewak już od kilku lat walczy z nielegalnym reklamowaniem alkoholu. O swojej działalności opowiadał na łamach portalu Wirtualnemedia.pl. Jak przyznał, staje w obronie tych, którzy "nie mogą się bronić sami". - Nie mogę patrzeć, jak partykularyzm, egoizm i żądza zysku niszczą ludzi i przyczyniają się do ich cierpienia. To jest lejtmotyw całej mojej działalności. Bezpośrednim wyzwalaczem były różne historie, które słyszałem na temat uzależnienia od alkoholu. Nie jestem z rodziny alkoholowej, ale bliskie mi osoby miały ten problem w swoich domach - przekazał.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990, Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880, Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002. Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.