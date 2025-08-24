O zegarku Karola Nawrockiego zrobiło się głośno po wręczeniu nominacji jego doradcom, podczas ceremonii w Pałacu Prezydenckim, która miała miejsce 18 sierpnia. To wtedy wprawni obserwatorzy zauważyli, że na nadgarstku głowy państwa znalazł się zegarek od marki Błonie. Jak udało się ustalić, był to jeden z nowszych modeli - Polan 2, nawiązujący stylem do lat 60. XX wieku. Z oficjalnej strony producenta można dowiedzieć się, że koszt takiego zegarka to niemal dwa tysiące złotych. Nawrocki miał ostatnio okazję zamienić kilka słów z Robertem Mazurkiem, który nie omieszkał zapytać go o drogi gadżet. Prezydent zdradził wówczas, że otrzymał go w prezencie od przyjaciela i podkreślił, że jest to czasomierz polskiej marki. Stawianie na polskie produkty to niewątpliwie celowy zabieg wizerunkowy. Co jednak, jeśli marka Błonie wcale nie jest taka polska?

Zobacz wideo Karol Nawrocki zawetował ustawę wiatrakową

Karol Nawrocki mówił, że nosi zegarki polskiej marki. Producent tłumaczy

Redakcja WP Finanse postanowiła skontaktować się z producentem i zapytać, na ile faktycznie zegarki Błonie można dziś uznać za polskie. Historia ich zegarków sięga lat 60., kiedy w Polsce działała jedyna krajowa linia produkcyjna czasomierzy. Okazuje się, że zakończyła ona działalność w kraju jeszcze w 1969 roku. "Jedyną w historii Polski linię produkcyjną zegarków posiadało ZMP Błonie. Produkcja czasomierzy w tych zakładach została zakończona w 1969 r. Dziś mamy w Polsce wielu doskonałych zegarmistrzów, pasjonatów, wizjonerów, ale zbudowanie zaplecza dla masowej produkcji zegarków pozostaje na chwilę obecną nieosiągalne z uwagi na niewystarczające zasoby finansowe" - tłumaczyła portalowi firma.

Gdzie zatem produkowane są obecnie zegarki? "Modele składamy w Chinach, współpracując ze sprawdzonymi i oferującymi odpowiednią jakość fabrykami, przy użyciu komponentów z różnych krajów, dla przykładu używamy tylko mechanizmów szwajcarskich i japońskich firm" - czytamy na stronie portalu. Wyjątkiem ma być linia "Rzemieślnicza". Mechanizmy do zegarków z tej serii dostarczane są ze Szwajcarii i montowane w Polsce.

Marka Błonie kontynuuje dawną tradycję

Sprawa zegarków marki Błonie rozgrzała ostatnio media do czerwoności. Niektórzy wytykają prezydentowi, że wcale nie nosi gadżetów od polskich producentów, a od chińskich. Co na to sama firma? "Jesteśmy marką kontynuującą historię państwowej firmy ZMP Mera - Błonie. Współczesna firma Błonie została założona w 2014 roku w Warszawie przy zaangażowaniu 100 proc. polskiego kapitału. Firma jest zarejestrowana w Polsce, ma polskiego właściciela, tutaj płaci podatki, zatrudnia projektantów zegarków kontynuujących tradycję marki reaktywowanej oraz wykonuje w Polsce istotną część procesu produkcji" - przekazała portalowi.