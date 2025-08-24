O zegarku Karola Nawrockiego zrobiło się głośno po wręczeniu nominacji jego doradcom, podczas ceremonii w Pałacu Prezydenckim, która miała miejsce 18 sierpnia. To wtedy wprawni obserwatorzy zauważyli, że na nadgarstku głowy państwa znalazł się zegarek od marki Błonie. Jak udało się ustalić, był to jeden z nowszych modeli - Polan 2, nawiązujący stylem do lat 60. XX wieku. Z oficjalnej strony producenta można dowiedzieć się, że koszt takiego zegarka to niemal dwa tysiące złotych. Nawrocki miał ostatnio okazję zamienić kilka słów z Robertem Mazurkiem, który nie omieszkał zapytać go o drogi gadżet. Prezydent zdradził wówczas, że otrzymał go w prezencie od przyjaciela i podkreślił, że jest to czasomierz polskiej marki. Stawianie na polskie produkty to niewątpliwie celowy zabieg wizerunkowy. Co jednak, jeśli marka Błonie wcale nie jest taka polska?
Redakcja WP Finanse postanowiła skontaktować się z producentem i zapytać, na ile faktycznie zegarki Błonie można dziś uznać za polskie. Historia ich zegarków sięga lat 60., kiedy w Polsce działała jedyna krajowa linia produkcyjna czasomierzy. Okazuje się, że zakończyła ona działalność w kraju jeszcze w 1969 roku. "Jedyną w historii Polski linię produkcyjną zegarków posiadało ZMP Błonie. Produkcja czasomierzy w tych zakładach została zakończona w 1969 r. Dziś mamy w Polsce wielu doskonałych zegarmistrzów, pasjonatów, wizjonerów, ale zbudowanie zaplecza dla masowej produkcji zegarków pozostaje na chwilę obecną nieosiągalne z uwagi na niewystarczające zasoby finansowe" - tłumaczyła portalowi firma.
Gdzie zatem produkowane są obecnie zegarki? "Modele składamy w Chinach, współpracując ze sprawdzonymi i oferującymi odpowiednią jakość fabrykami, przy użyciu komponentów z różnych krajów, dla przykładu używamy tylko mechanizmów szwajcarskich i japońskich firm" - czytamy na stronie portalu. Wyjątkiem ma być linia "Rzemieślnicza". Mechanizmy do zegarków z tej serii dostarczane są ze Szwajcarii i montowane w Polsce.
Sprawa zegarków marki Błonie rozgrzała ostatnio media do czerwoności. Niektórzy wytykają prezydentowi, że wcale nie nosi gadżetów od polskich producentów, a od chińskich. Co na to sama firma? "Jesteśmy marką kontynuującą historię państwowej firmy ZMP Mera - Błonie. Współczesna firma Błonie została założona w 2014 roku w Warszawie przy zaangażowaniu 100 proc. polskiego kapitału. Firma jest zarejestrowana w Polsce, ma polskiego właściciela, tutaj płaci podatki, zatrudnia projektantów zegarków kontynuujących tradycję marki reaktywowanej oraz wykonuje w Polsce istotną część procesu produkcji" - przekazała portalowi.
